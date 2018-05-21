 Funda Ocak:  (3. Havalimanı yapımı) Yüzde 90'lara getirdik

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik. Yüzde 90'lara getirdik ve Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız." dedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 85. Yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene, Atatürk Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet Ali Ulutuş, havayolu şirketleri genel müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ'nin 85. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, "200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük havalimanını inşa ettik. Yüzde 90'lara getirdik ve Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız. Bize hedef falan dayanmıyor. Biz hedefleri dağıtıp geçiyoruz. Öyle bir kurumun mensubuyuz ki ekonomiye de katkı sunuyoruz. Türkiye dünyada 9. sırada, Avrupa'da 4. sırada. Dev eserlere imza atıyoruz. Bunları öngörülen sürelerden çok önce bitiriyoruz. 85 yılı sizlerle birlikte el ele buralara getirdik" ifadelerini kullandı.

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