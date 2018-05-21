HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Funda Ocak: (3. Havalimanı yapımı) Yüzde 90'lara getirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, "200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük hava limanını inşa ettik. Yüzde 90'lara getirdik ve Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız." dedi. DHMİ Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 85. Yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene, Atatürk Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet Ali Ulutuş, havayolu şirketleri genel müdürleri ve diğer davetliler katıldı. Törende konuşan DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ'nin 85. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, "200 milyona cevap verecek dünyanın en büyük havalimanını inşa ettik. Yüzde 90'lara getirdik ve Allah nasip ederse 29 Ekim 2018'de açacağız. Bize hedef falan dayanmıyor. Biz hedefleri dağıtıp geçiyoruz. Öyle bir kurumun mensubuyuz ki ekonomiye de katkı sunuyoruz. Türkiye dünyada 9. sırada, Avrupa'da 4. sırada. Dev eserlere imza atıyoruz. Bunları öngörülen sürelerden çok önce bitiriyoruz. 85 yılı sizlerle birlikte el ele buralara getirdik" ifadelerini kullandı.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
 Funda Ocak:  (3. Havalimanı yapımı) Yüzde 90'lara getirdik Funda Ocak:  (3. Havalimanı yapımı) Yüzde 90'lara getirdik
Engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için farkındalık etkinliğiEngellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için farkındalık etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.