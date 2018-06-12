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Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 00:33 | Son Güncelleme

Füreya Koral kimdir merak ediliyor. Belirli günlerde önemli kişiler ve olaylar için doodle hazırlayan Google, bu sefer Füreya Koral için özel bir tane yaptı. Peki Füreya Koral için Google neden doodle hazırladı? Füreya Koral hangi özelliği ile bugün anılıyor? İşte Füreya Koral'ın hayatına dair bilinmeyenler, anekdotlar...

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Füreya Koral ismi Google tarafından hazırlanan doodle'ı görenler tarafından araştırılıyor. Arama motoru Google, yılın belirli günlerinde kişiler ve olayları anmak için özel olarak hazırlanan değişikliklerdir. Kişi ve olaylara göre Google amblemi doodle dediğimiz eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişiklikler yapılır. Peki Füreya Koral kimdir? Google, Füreya Koral için neden doodle hazırladı? Füreya Koral'ın hayatına dair bilinmeyenler haberimizde.

FÜREYA KORAL KİMDİR?

Füreya Koral, 12 Haziran 1910 - 26 Ağustos 1997 tarihleri arasında yaşamış, dünyaca meşhur, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısıdır. Özellikle çinicilik konusundaki gelişkin tekniğiyle, Doğu ve Batı sanatlarının bir birleşimine varmıştır. Google, bu büyük sanatçının 108. doğumgününü anmak için özel bir doodle hazırladı.

Füreya Koral, 1910 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Emin Paşa idi. 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü, sonradan Füreya'nın teyzesi Aliye Berger ile evlenecek olan, Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

Füreya Koral, 2. evliliğini o zaman milletvekili olan Kılıç Ali ile yaptı ve Ankara'ya yerleşti. Bu evlilik sırasında tüberküloz'a yakalandı. İsviçre'de Leysen'de sanatoryumda tedaviye gitti. Burada iken Londra'da bulunan teyzesi Fahrelnissa Zeid, vaktini verimli geçirmesi amacıyla ona sanatla uğraşma materyalleri gönderdi. Bunlar arasında bulunan seramikçilik alet ve materyali dolayısıyla ilk defa seramikçiliğe ciddi bir uğraş olarak başladı.

1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ile, Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaşkı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı.

Füreya Koral, 26 Ağustos 1997’de 87 yaşında İstanbul'da öldü.

FÜREYA KORAL'IN BENZERSİZ TEKNİĞİ

Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.

Özellikle duvar dekorasyonu, pano ve şömine üstüne çalışmalar yaptı, 1960 yılında da Ankara'daki bir otel için büyük bir pano yaptı. Sanatçının diğer eserleri arasında, 1963 yılında Ankara'da Ulus Çarşısı'na, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na, 1966 yılında İstanbul'da Ziraat Bankası'na, 1969 yılında İstanbul Divan Oteli'ne yaptığı panolar sayılabilir.

ESERLERİ DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE SERGİLENDİ

1951’den günümüze kadar yurt içinde ve dışında 32 sergi açtı. Eserleri Paris'teki Salon d'Octobre, Meksiko'daki Modern Sanat Müzesi, Prag'da Napstkovo Müzeum, Washington'da Smitshonian Institute ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki galerilerde sergilendi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1955 yılında Cannes Milletlerarası Sergisinde gümüş madalya, 1962 yılında Prag Milletlerarası Sergisinde altın madalya kazandı. 1967 yılında İstanbul'da düzenlenen Milletlerarası Seramik Sergisinde de gümüş madalya aldı. Ayrıca Washington Smithsonian Enstitüsü'nden ödül ve Fransa'daki Vallauriş bienalinden onur diplomasi aldı. Koral, 1981'de Kültür Bakanlığı ödülü, 1986'da Sedat Simavi Vakfı Plastik Sanatlar Ödülü'nü de layık görüldü.

FÜREYA KORAL İÇİN TANPINAR NE DEMİŞTİ?

Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar 1958 yılında onun için şunları yazmıştı:

Daha ilk tecrübelerinden itibaren seramiği başka iklimlere taşımaya çalıştı. Bu sayede seramik eserlere ilk işaretimizde piştikleri ateşin karşısında hizmetimize koşan uysal cariyeler olmaktan kurtuldu. Bu ateş kızları şimdi büyük resmin ve heykelin gururuyla bize geliyorlar. Tabak gibi, fincan gibi hususi bir iş görenler bile bizimle bir sevgili nazıyla, edasıyla konuşuyorlar.

AYŞE KULİN'DEN FÜREYA BİYOGRAFİSİ

Ayrıca yazar Ayşe Kulin de Füreya Koral’ın hayatını anlatan “Füreya” adlı bir biyografik roman yazmıştır. Bu romanda ünlü seramikçinin yaşadığı her şey fotoğraflarla anlatılmıştır.

FÜREYA KORAL'IN BAŞLICA ESERLERİ

Marmara Oteli lobisinde duvar panosu, 1960,
Ankara Ulus Çarşısı'nda duvar panoları, 1962,
Ankara Tam Sigorta Binası'nda duvar panoları, 1969,
Manifaturacılar Çarşısı'nda duvar panosu, Unkapanı/İstanbul, 1969,
Divan Pastanesi'nde duvar panosu, Taksim/İstanbul.
Hacettepe Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi'ndeki duvar panosu, Ankara, 1965
Arts Hotel Istanbul'da bulunan duvar çinileri, İstanbul 2015

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