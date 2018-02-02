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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası isteniyor.

Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

İddianamede, Kuytul'un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği aktarıldı.

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"KAOS VE KARGAŞA YARATMAYA YÖNELİK TEHLİKE"

Kuytul'un, halk arasında dini inanç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkın bir kesimini ve özellikle kendi etrafına topladığı taraftarlarını diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, taraftarlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriye emniyet güçlerinin müdahale etmesi üzerine yaptığı konuşmalarda insanların dini inanç ve duygularını da kullanarak taraftarlarını halkın bir kesimi ve olaya müdahale eden emniyet güçleri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, kamu barışına zarar verdiği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara karşı halkın direnmesini ve demokrasi nöbetlerini tutmalarına karşı gelen konuşmalarda bulunduğu, Cumhurbaşkanına hakaret ederek ülkemizin ve bölgemizin içerisinden geçtiği süreçte kaos ve kargaşa yaratmaya yönelik olduğu, şüphelinin son zamanlardaki söylemlerinde kin ve düşmanlık tahrikinin daha da arttığı, bu itibarla halkımız arasında yaratılmaya çalışılan ayrımcılık, kin ve düşmanlık tahrikinin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Sanık Kuytul'un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

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FURKAN VAKFI'NA YÖNELİK OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı. Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Kuytul ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Şimdiye kadar gördüğüm en doğru ve iyi tespitleri yapan bir kişiliktir onun gözaltına alinmasina sebeo olanlar yazıklar olsun
@habiske123 benimde şimdiye kadar gördüğüm en büyük devlet ve din düşmanlarındandı
Atatürk’e bir dünya hakaret edilirken susan yargı şimdi devlet büyüklerine hakaret diye davamı açıyor
bu ulkedeki tum bu vakiflar dernekler cemaatler kapatilmali derhal hepsi amac disinda kullanilan pislik yuvasidir ulke icin birer tehdit unsurudur..
Atatürk zamanında bunları zaten bu yüzden kapattı.Dindar oldukları için değil vatan haini oldukları için.
kuytul kuytulabilirsen :)
Allah yardım etsin..Benden değilsin
Hükümete muhalefet etmek şimdi ,halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek olmuş . Elbet iktidarınız sonsuz değildir.
@talipkonya emin ol erdoğan ölene kadardır. öldükten sonra en az 2 seçim yine tek götürür bu parti. siz böyle davrandıkça
Her konuşanı susturumak karakter haline getirdiler. Yapilan eğrileri söylemek suç mu oldu
@sahin_1991_rhsdu konuşsunlar, eleştirsinler kimse itiraz etmez ama bunu yaparken tehdit ve hakaret sizce doğrumu? kalemein kırıldı demek hakaret içeren sözler demek bunlar serbestmi olsun
Yüzde 50 yi evde zor tutuyoruz da halkı kin ve düşmanlığa ayrımcılığa yönlendirmek değil midir!
Rejimin hatalarını yanlışlarını doğruluğunu düşünüp, paylaşmak bu ülkede maalesef suç. Kimse iktidara ters düşünceler içerisinde olamaz. Bu vakfı bilirim içerisindeki kişilerin herhangi bir eylemsel şiddet içeren faaliyetleri hiç yoktur. Polislerin swat timleri gibi sağı solu tutup terör örgütü muamelesi yapıp (tıpkı İsrail in Filistinlilere yaptığı gibi) toplum mühendisliği yapması da çok ironik. Bu adamlara bir telefon etseler karakola gelin deseler aynı gün giderler. Canım Ülkem ne hale geldik.
@armog SEN NE İÇTİN SANA ALLAH C.C AKIL FİKİR VERSİN. HADİ LEN BOŞ BELEŞ KONUŞUYORSUN. ALPARSLAN KUYTUL ABD AB İSRAİL AJANI.
ismailağa , nakşibendi, menzil bu tarikatlarda aynı şeyin sarısı bunlarada yapılması gerekeni yapılan Ulu Atatürk ün haklılıgı bir kez daha belli oldu
darisi öteki cemaatlerinde basina ,,,
Hayret doğrusu Hayrettin bey için neden Fetöcü ve terörist demedi bunlar. Diğer muhaliflere hemen terörist ve Fetöcü diyorlardı.
reisle aynı düşünceye sahip değilsen fetocusun kafa yapısı bu.
@senoll17 kes lan fetöcü
@arda_ahmt gelde kes
Bu adam AKPye biat etmediği için içeri tıkıldı eğer illa içeri tıkılacak cemaatçiler varsa çocuklara tecavüz eden Ensar vakfından başlasınlar Aladağ'da 12 kız çocuğunun yanarak ölmesinin baş sorumlusu süleymancılardan devam etsinler ama bunu yapmazlar neden? çünkü o cemaatler akpli de ondan bu furkancıların tek suçu muhalif olmak ve bu muhalif cemaat ya taraf ol ya bertaraf ilkesi gereğince şu anda bertaraf edilmekteler tüm muhalifler bu bertaraf uygulamalarına tek yumruk olup karşı çıkmalı.
CUMHURIYET KURULDUGU ZAMAN MÜSLÜMANLARA SAVAŞ AÇILMISTIR.BASINDA SARIK OLANLAR İDAM EDİLMİSTİR ALLAH DEMEK YASAKLANMISTIR.TAM BU SIKINTILAR GEÇTİ DERKEN MÜSLÜMANLARA KARSI SAVAŞ AÇILIYOR GİT ADNAN OKTARIN KANALINI KAPAT İLK LAİK CUMHURİYET MÜSLÜMANLARIN EVİNİ BASIP HAREMİNİ CİGNEDİLER SENELERCE ARTIK BIRAKIN BU İŞLERİ VE İSLAMA DÖNÜN.
Akp'li olmayan herkes ya terörist ya da haindir. Ver mehteri
Adam dosdoğru bildiğini ve gördüğünü söylüyordu işine gelmedi hükümetin adam devleti değil hükümeti eleştiriyordu ne zamandan beri hükümeti eleştirmek suç oldu.Eğer Alparslan kuytul akp yi Tayip erdoğanı övseydi devleti ona teslim ederlerdi aynı fetöye ettikleri gibi,bu iş böyle millete camur atmakla gitmez çok kötü patlar..
Bu kadar gereksiz ve her haltın işlendiği vakıflara dokunmazlar çünkü onlar yandaş ve yalaka , ama paşamın hatalarını ve yanlışlarını dile getirenlere polis başkını ve tutuklama gelir halkın polisi iktidar kuklası olup çıktı
bu paylaşımları yapalı bir yıldan fazla oldu sesiniz çıkmadı.o zaman savcı değilmiydiniz.ne zamanki akpye zkp dedi hoooppppp içeri.niye?çünkü ucu akpye dokundu.akpye dokunmayana kadar herkes her istediğini yapabilir.
@cemalhakyol takip ediliyordu deliller toplanıyordu gereken zamanda gereken yapıldı gün gelecek tüm hainler için tek tek gereken yapılacak ne kadar hain dolu memleket sırf erdoğan düşmanlığına hainlerle birlik olanlar hepiniz hesap vereceksiniz
Bunları iyi bilenler, Fetöyede öve öve inciler diziliyordu. Onu ve onun gibi yobazları bu ülkeden silen ve silecek olan herkesten Allah Razı olsun. İnşallah Sıra inşallah ismailağa denen yobazlarada gelir. din satıp insanları yönetmeye sonrada o güçle sarhoş olmaya heveslisiniz. Defolun gidin bi ülkemizden. yok olun. Benim ile Allah arasında sadece Hz. Muhammed (SAV.) efendimizi bilirim ben. Siz kim oluyorsunuz din satıcıları. Halkı bölüyorsunuz bendenci senden diyerek islamı bölüyorsunuz. İslam düşmanları sizi.
Sende vakfın adını değiştir Fitne Vakfı koy. Fetöcüleri savunmak sana mı kaldı kukla..
İrticacı yobazlara az bile.... Bu yılan gün gelecek herkesi sokacak... Kimsenin ceza alması için suç işlemesine gerek yok... Bunları sevmediğini belli etsin, yalanlarına alkış tutmasın yeter. Kuzey Koreli Kimyong da aynısını yapıyor, Kimyong ile pek farkları kalmadı...
Ne kadar tarikat varsa hepsi sorgulanıp lav edilmeli. Hepsinin yolu aynı idareyi ele geçirmek başındaki kıçını yıkamaya gücü olmayan ağalarını sultan yapmak. Yüce ALLAH kişiye şah damarından yakındır ALLAH a yalvarmak için ağaya şıh a şeyhe ihtiyaç yok ihtiyaç hissedenler ŞİRK yapıyor. Ağalar DİN satıyor krallar gibi hayat sürüyorlar. VATANDAŞ UYAN.
cok gec kalınmıs bır gozaltıydı bu hoca fılan degıl yolunda gıdenlere ALLAH cc akıl fıkır hıdayet versın
En büyük hatayı yapmış. Şimdi yandın işte.
Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhây-ı hürriyet Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyyetten.”
"Halki kin ve dusmanliga sevketmek" ile baslayan paragraf cuk diye suan bize yonetenleri tarif etmiyor mu???
bu vakıf irana yakındır.bilin
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