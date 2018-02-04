HABER

Furkan Vakfı hakkında şok iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

Adana’da operasyon düzenlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nda, üyelerin ’evlilik formu’ doldurup, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un onayı ile evlendikleri ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenledi. ’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesi ile kasada bulunan 364 bin lirayı görüntü kaydı alarak saydı. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu. Adana Valiliği’nce operasyonla ilgili olası gösteriler yasaklanırken, vakfın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ayrıca Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, vakfa kayyum atandığı duyurdu.

EVLİLİK SORUMLUSU İDDİASI

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vakıf merkez binasında yapılan aramada, üyeler arasında evlilik işlemleri için doldurulduğu öne sürülen formlar bulundu. Vakfın evlilik sorumlusu olduğu iddia edilen Kemal A.’nın, İzmir’de bir kadınla evlenmek isteyen vakıf üyesi erkekten form doldurmasını istediği, bu kişinin karşı çıkması üzerine de, "Alparslan Kuytul’un ilim ve ferasetini nasıl sorgularsın, o böyle uygun gördü. Onun lafının üstüne söz olmaz, formu dolduracaksın" diye mektup yazdığı ileri sürüldü. Vakıf üyeleri arasında gerçekleşen evliliklerin tamamının Alparslan Kuytul’un onayı ile gerçekleştirildiği öne sürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
furkan vakfı adana

En Çok Okunan Haberler

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

İlginizi Çekebilir

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Son dakika hava durumu haberleri! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Son dakika hava durumu haberleri! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!

Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!

Nusret'in el hareketini ticarete döktü

Nusret'in el hareketini ticarete döktü

Okuyucu Yorumları 45 yorum
iftira atın atabildiğiniz kadar nasıl olsa sizin gibi düşünmeyen herkes hain.
Alparslan hocaya iftiralar atiliyor hocanin videolarini izleyin o zaman hocanin samimi bir müslüman olduğunu göreceksiniz
İnsanın samimi veya müslüman olup olmadığını çektiği videolardan anlayamazsınız.
@sbaktas_1991 samimi bir amerikancı olduğunu anladım
her türlü cemaate karşı inşallah aynı duyarlılık ve kararlılık ile üzerine gidilir,yoksa amacın sadece kendisine muhalif olan herkesin başına bu gelir mesajı çıkar.
bu dinci vakıflar olduğu sürece sittin sene bir yerlere gidemeyiz ne üretiriz ne yeni çağa uyabiliriz,elinde dilinde Allah Kuraan yemeye devam nasıl olsa önlerinde hiç okumayan koyun sürüsü.
@horus_15 Elinde Kuran dilinde Allah olanlar 600 yıl dünyaya hükmetti Senin gibi aklı kıtlar anlamaz bunu
BİR KERE İÇERİ GİRMEYİN İFTİRALAR ARDI ARDINA SIRALANIR...
Ensar süleymancılar yada diğerleri farklı mı?Bunlar sadece hükümete karşı çıkanları tutukluyor. Çocuk tecavuzü Ensar değilde muhalif bir vakıfta olsaydı vatandasliktan çıkarırlardı.
bunlar şarlatan .. islam düşmanları...
Alparslan hoca hakkı konusunca diger korkak hocalar gibi susmayinca hemen zorla susturmaya çalışiyorlar iftira atiyorlar
Oldum olası hiç tasvip etmedim bu tür dernek vakıf tarikatlar her zaman icin ülkenin basina sorun olmustur diger bir konu ise kasasinda 364 bin tl cikti diye cok büyük bir para algisi yaratılması adanada orta bir bulvar uzerinde bir dairenin fiyati bile 700 800 bin tl ayakkabi kutulari para sayma makineleri sifirlamalar cok cabukmu unutuldu ne ?
Bi sonraki durak menzil cemaati
darisi da ahirette senin ve senin gibilerin basina
Bakalım daha neler öğreneceğiz bu vakıf hakkında.Ama adam iktidarı eleştirmeden önce bunlar bilinmiyor muydu acaba?
Partinin ismi zulümle kalkınma partisi yapılamayacağına gore vakıfla uğraşmak daha kolay
Evet furkancı olmazsan kız vermeyen cemaat
ee nolmuş dansöz mü oynatmış, grup mu yapmışlar. helalinden kendi ruzaları ile evlenmişler. o zaman evlilik sitelerinde form dolduranlar da şok şok şok... yazın.
Bunlara neden saldırdılar acaba,fikir ayrılığı olmuştur kesin
cemaatlar kapatılmalı amaçlarının dışındalar ülke için tehlikeli çocuklarınıza dikkat edin anne babalar
tüm dinci vakıf ve dernekler derhal sıkı incelemeye alınmalıdır, çünkü hepsi aynıdır
iyi de böyle sözleşmeli evlilikleri yapan sadece kuytul ve tarikatı mı hemen hepsinde bu var.hatta tayyipe bakın.ne tesadüf ki kızının birini albayrak holdinge diğerini bayraktar holdinge vermiş.bunları tesadüf mü sanıyorsunuz?neden bir tanesi bile normal bir vatandaşla evlenmemiş?her şeyin başı menfaat ve para
Bir şair şöyle demiş; Harda (Nerde), bir müselman görürsem Valla korkirem billah korkirem" Burdaki Müselman tabiki; yobaz derecesinde saptekar yalancı takiyyecileri kast ediyor)
Asrın liderinini ileri demokrasi siyaseti şudur: Sus ha sustukça sıra sana gelmeyecek.
Dini kullanan vakıf, dernek, cemaat kim varsa hepsi araştırılımalı eğitime hizmet dine hizmet adıyla milleti kandıranlar yargılanmalı, bugün menzil tarikatı feto gibi aynı şekilde hizmet veriyor fetönün ışık evleri vardı menzilin de üniversite yakınlarında cemaat evleri var gencecik beyinleri yıkıyorlar ve saflarına katıyorlar, bunlara müsade edilmemeli, tüm cemaatler kapatılmalı başta cübbeli olmak üzere kendini hoca yerine koyanlara da yasak konmalı televizyonları kapatılmalı bu tür şarlatanlara müsade edilmemeli
Bunları suçu yok hala bunlara inanarak peşlerinden giden aptallar var,ALLAH akıl versin bu okuyarak öğrenmeyi zahmet bilen cahil müslümanlara,şu hoca şunu demiş uy hoca bunu demiş diyene kadar okadar kaynak var alda oku be salak insan
Kahrolsun bu dini örgütlerin önünü açan siyasiler ve onların lideri
Bu vakıf nedir bi bilgim yok ama Bütün Kafirler salyalarını akıtmış yine vakıf cemaat denince..
@idgs43 ilgim yok diyorsun ?*Bir yandan da kafirler diyorsun!!!,,sen ilk önce hakkıyla Müslüman olda ondan sonra fikir beyan et !!!
Yedek FETO...Aynı katalog ablaları feto da da vardı
Cübbelinin villasına italya'dan tır ile mobilyalar getiriliyor bunu bizzat söyleyen tır şoförünün kendisi abi italyadan mobilya getirdim diyor peki bu cemaat mensupları dini kullanarak nasıl bukadar zengin oluyorlar bu paranın suyu nereden geliyor bukadar aptal olmayın artık cemaatlere hacı hocalara inanmayın bunlar din tüccarıdır sizlere şükür edin derler kendileri en lüks şekilde yaşarlar. İnanmak istiyorsanız Allah tüm insanlara Kuranı Kerim göndermiştir onu okumak inanmak ve araştırmak yeterlidir, Allah ile aranıza aracı koymayın cübbeli gibi din tüccarlarına da inanmayın...
Neyin kafasını yaşıyorsunuz.. Ülkede bir tane bile masum tarikat ve cemaat var mı... Alayı kapatılmalı ve yasaklanmalıdır... Hepside istisnasız ülke yaranına yaptıkları bir tane bile faaliyet yoktur...
bu vakfın kasasından 364 kuruş çıkmasımı bekliniyordu?
çamur at izi kalsın.bu iftiraya sebeb olanlar münafıktan daha beterdir.!deccal in ta kendisidir.!
d
Ey ahali Allah (CC) sana bir anahtar vermiş adı akıl birde kapı var o da Kur'an i Kerim aklını kullan aç sayfalara bak. oku ondan sonra göreceksin Allah'ın evindesin. ama kendine böyle aracı çilingir ararsan sevap yerine fatura alırsın.
vakıf tarikat aşırı islamcı toplumların dini imanı para sex çocuk pornosu sübyancılık ibnelik dünya üzerindeki bütün sapıkça düşünceler hepsi bunlarda bu ülke nezaman bunlardan kurtulcak ozaman rahata erecek
akp artık allahın ayetlerini allahın istediği gibi yaşayanlara gözünü dikti vah vah yazık suçsuz günahsız insanları içeri atıyorlar yazık
tayyipe oy gelsin. vakıfmış cemaatmış fark etmez..
methiyeler dizse,selamlar gönderse,bay kemal dese bi sorun yoktu.Burda da methiyeler ona dizilirdi...laaaaaa milletvekili de olardın laa hüloğ :))
feto nun yan sanayimi oluyor bu vakıf
Önce içeri at sonra kılıf ayarla.Taktikler bayatladı be...
"Bizim hakkımızda eleştiri yapmayacaksın,olumsuz konuşmayacaksın,daha önce konuşanlara neler yaptığımızı görmedin mi?"
Bir nevi Fetö terör örgütü gibi deyyısler
hakeden gırer gec bıle kalındı bu haının icerı gırmesı bu hoca gorunumlu ajan hocamıs ulan hayatımız boyunca hıc hoca gormedık san kı
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Işık sepet ördü, pişmaniye çekti (2)

Başbakan Yardımcısı Işık sepet ördü, pişmaniye çekti (2)

Sarıgöl’de şubat ayında bahar yaşanıyor

Sarıgöl’de şubat ayında bahar yaşanıyor

19 Tabip odasından destek açıklaması

19 Tabip odasından destek açıklaması

’Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde çocuklar camiye alıştırıldı

’Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde çocuklar camiye alıştırıldı

Afrin şehidinin ailesine vatandaşlardan taziye ziyareti

Afrin şehidinin ailesine vatandaşlardan taziye ziyareti

2 bin rakımlı yaylada kar üstünde ofroad keyfi

2 bin rakımlı yaylada kar üstünde ofroad keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.