Furkan Vakfı hakkında şok iddia

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenledi. ’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI



Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesi ile kasada bulunan 364 bin lirayı görüntü kaydı alarak saydı. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu. Adana Valiliği’nce operasyonla ilgili olası gösteriler yasaklanırken, vakfın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ayrıca Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, vakfa kayyum atandığı duyurdu.