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Furkan Vakfı mağduru öğrencilere Adana Valiliği sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Furkan Eğitim Vakfı’nın kapatılan yurtlarında kalan ve ailesi şehir dışında bulunan öğrencilerin mağdur olmamaları için talep etmeleri halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yurtlara yerleştirilebileceği bildirildi.Maarif Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kayyuma devredilen Furkan Eğitim Vakfı’na ait olduğu tespit edilen 6 adet öğrenci yurdunun izinsiz, kaçak eğitim ve barınma faaliyetlerine son verildi.

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Furkan Eğitim Vakfı’nın kapatılan yurtlarında kalan ve ailesi şehir dışında bulunan öğrencilerin mağdur olmamaları için talep etmeleri halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yurtlara yerleştirilebileceği bildirildi.
Maarif Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kayyuma devredilen Furkan Eğitim Vakfı’na ait olduğu tespit edilen 6 adet öğrenci yurdunun izinsiz, kaçak eğitim ve barınma faaliyetlerine son verildi. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Furkan Eğitim Vakfı’nın yurtlarında kalan öğrencilerin büyük bir kısmının ailelerinin Adana’da ikamet ettiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, “Bu yurtlarda barınan ve aileleri ilimizde ikamet etmeyen öğrencilerin mağdur olmamaları için talep etmeleri halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen yurtlara yerleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.
Son üç yılda yapılan denetimlerde kaçak eğitim faaliyeti veren 281 yer ile kaçak barınma faaliyeti gösteren 8 yurt olmak üzere 289 kaçak kurumun kapatıldığı açıklandı.

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