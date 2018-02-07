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Furkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 10:22 | Son Güncelleme

Adana'da yunus timleri yaptıkları uygulamada bir otomobilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfın'dan kaçırıldığı belirlenen çok sayıda dergi, 38 CD, bilgisayar, telefon, notebook ve 30 afiş ele geçirdi

Furkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandı

Adana'da yunus timleri yaptıkları uygulamada bir otomobilde suç örgütü kurulduğu iddiasıyla operasyon yapılan ve kapatıldıktan sonra kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfın'dan kaçırıldığı belirlenen çok sayıda dergi, 38 CD, bilgisayar, telefon, notebook ve 30 afiş ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli yunus timleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde uygulama başlattı. Polis uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada terörle mücadele ekiplerinin 9 gün önce suç örgütü kurulduğu iddiasıyla operasyon yapılan ve geçici olarak faaliyetleri durdurulup kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ait eşya ile karşılaştı.

Polis bagajdaki 1 notebook, 1 telefon, 1 bilgisayar kasası, bin dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş ve 38 CD'ye el koydu. Otomobili sürücüsü Cemal K. ise gözaltına alındı.

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Yapılan araştırmada şahsın malzemeleri mühür vurulan vakıf temsilciliklerinden kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı da Cemal K. ile birlikte 28'e yükseldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
furkan vakfı Alparslan Kuytul

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ulkeyi bu vakiflar tarikatlar bitircek ama hala israrla inasanlari buna yonlendiriyolar
Sanki başkasının malını alıyormuş gibi haber yapıyorsunuz,dergi,cd v.s. ne var bunda. Çökeceksiniz.
Bravo yandaş medya,işine gelen yorumları yayınla sadece. Saçma sapan haberleri manşetlere taşı, sanki 1 kg. eroin bulmuşlar. İnsan ateist bile olsa müslüman olası geliyor. Bu kadar algı operasyonuna yuh olsun. PKK ve diğer örgütleri haber yapmayan, devletin izniyle 25 yıldır hizmet veren Vakfı örgüt gibi lanse ediyorsunuz
@bahadir_gokhan_1981 Kardeşim hadisi şerif ahir zamanda iyi şeyler kötü görülecek kötü şeyler iyi görülecek. herkes rolünü oynuyor. örnek hırsızlık yapanlara helal olsun adam iyi çalışıyor denirken ALLAH'I anlatanlara hain terörist denebiliyor. ama olsun ALLAH bizi görüyorya
Din altında açılıp devleti yaptığı işleri bir uzman gibi eleştirip yorum yapan bu zararlı cemaatleri kapatan iyi yapıyor
@greebler YAV HEHE HEHE
@ahmet285 pis cemaatçiler
bu furkan vakfıda nerden çıktı neyin nesi yoksa onlardamı fetö yanlısı
@hakkiahmet Fetö'yü gündemden düşürüyorlar. Bu bir oyun. Furkan vakfı dün çıkmadı. Devlet desteği ve koruması olan vakıflardan. Paylaşımda yanlışlık olmuş olabilir.
yaw he he bizde yedik bir haftadır böyle rezalet bir kararla adamı yakalayın onlarda sizden bilgileri kaçırsin ama arabada dolastirsinlar he h3 bizr3 yedik
ayıptır be kardeş,im iftira atmak için türlü türlü oyunlar oynuyorsunuz feto ile kıyaslıyorsunuz furkan vakfı başkanı alparslan kutul tertemiz adamdır gerçekleri soyleyen kuranın mecliste olmasını isteyen yanlış yapan akp yi eleştiren bunlardan dolayı türlü türlü iftiralarla gözaltına alınmıştır yazıktır günahtır.türkiyede en nefret ettiğim şey cemaatler arasındaki nefret.hiçbir cemeat diğer cemeati sevmez benimki daha hakiki cemaat onun cemaati sahtekar söylemlerini çok duydum burdakide akp ben daha dindarım sadece ben müslümanım anlayışıyla gitmiş halbuki ortak noktamız ALLAH değilmi
ATATÜRK ne demişti..?! "Bu cemaatler menfaatleri uğruna birbirlerini dinsizlikle suçlayıp aralarında savaş açacaklar. "... O yüzden cemaatleri kapattı ve onlar da Atatürk'e düşman oldu. Ülke daha fazla bölünmeden devlet kontrolündeki bazı vakıflar hariç tüm vakıf ve cemaatler kapatılmalı. Mal varlıklarına da el konulmalı.
Bu Ülkede Doğruluk Dürüstlük para etmiyor ya hırsız ya arsız ya take yapıp iki yüzlü olacan yoksa kimseye rahat yok Furkanı nı tanımam etmem ama onlar gercekleri haykırdığı için karşılığı bu oldu
eşyasını toplamış niye kaçırsın bilmeyende pkk feto sanacak zavallısınız cahilsiniz at gözlüğü takmış cahil hemde
@doblo78 BENCE at bile bunlardan daha iyi görür ve düşünür
NE DÜŞÜNÜYORSUN DİYORSUNUZ YAZIYORUM YAYINLAMIYORSUNUZ. HAVUZDAN MISINIZ?
beter olsunlar pkk yandaşı din istismarcıları
fetö cdleri olmasın,alışmıştık ne güzel fetö haberlerine nerden çıktı bu futö cüler,bu f harfiyle başlıyan cemaatler araştırılmalı ne çıkıyorsa f den çıkıyor.
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