Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.

BAĞIŞLANAN KURBANLARI SUCUK YAPMIŞLAR



Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca, yöneticilerin vakıf üyelerinden deri, kelle, bağırsak aldıkları kaydedildi. Vakfın, toplanan derileri tuzladıktan sonra sattıkları ortaya çıktı. Geçen kurban bayramında 29 bin koyun derisi, 13 bin keçi derisi, 4,5 ton sığır eti, 3 ton bağırsak, 4 bin 600 koyun eti toplayan vakfın 4 milyon lira gelir ettiği anlaşıldı.