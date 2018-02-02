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Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vakıf,tekke,zaviye ve cemaatler kapatilmali hepsi lagım cukuru ve ic tehdittir
@ermanca33 senin kafanın içi lağam çukuruna dönmüş önce onu kontrol et
Gören de sanır ki bütün cemaatlere karşılar bakalım kimin tavuğuna kış kış dediler
akp denen güruh ile iyi geçinen melunlara laf yok.
Ne kayyumu yav kökünden kapatın mallarınada el koyun hazineye devredin en azından faydalı iş yapmış olurlar.Darısı diğer tarikatların ve cemaatlerin başına inşşş
aynı hassasiyeti ensar vakfına da beklerdik...
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