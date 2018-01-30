HABER

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:00 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Polisin vakfın Adana'daki genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul da var. Vakfın ana merkezinde polisleri bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Dairedeki kasadan 350 bin TL'ye yakın nakit para çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekât şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve Özel Harekât timleri kuş uçurtmadı. Adana'daki genel merkezin yanı sıra Niğde ve Elazığ'da da operasyonlar düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması yaptı. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada olisi bile şoke eden olay yaşandığı öne sürüldü. Aramada sistem odası denilen ve bilgisayarlar ile kasaların bulunduğu oda da yaklaşık 350 bin lira para ele geçirildiği iddia edildi. Polis bu paralara el koyarak Emniyet'e götürdü.

Furkan Vakfı'nın kurucusu: Haramdan korunmak için kızlardan uzak durun!

Aynı binada ’sistem odası’ olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

Furkan Vakfı üyelerine TOMA'lı biber gazlı müdahale

VALİLİKTEN YASAK KARARI

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonla ilgili etkinlik ve eylem yapılması yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve birçok yöneticisi ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibat' ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, il genelinde park, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm faaliyetlerinin 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı" belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Ankara furkan vakfı Alparslan Kuytul

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

İlginizi Çekebilir

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 61 yorum
ADNAN OKTARADA FUHUŞ OPERASYONU BEKLİYORUZ EN KISA ZAMANDA
@mpolat58 YANİ
@mpolat58 Tahmin ediyorum adnan denen herif bunlara mal temin ediyor haftada bir. O sebeple dokunmuyorlar. Geceleri kuyruklu kedicik partisi yapıyorlar adnan hoca ve kedileriyle.
ensar vakfına da bekliyoruz
yapamazlar....adnan hoca ispatlarim dedii....Abdullah Gül ün ingiliz Mason u oldugunu, Tayyibin Abd Masonu oldugunu...adam gününe kadar verdi.Akmallar....buna da kilif uydurur.lan zulmlere bile islamca kilif uyduran yezide ne kJ adar da benziyorsunuz...
@mpolat58 Ya insana bi yorum yapma zevkini çok görüyorsunuz. Tam ben yazıyım derken, baktım siz yazmışsınız:)) Neyse, bir an önce bekliyoruz... En azından yediği herzeleri ulu orta paylaşmasının önüne geçilsin...
@mpolat58 valla bir an evvel kediciklerin köşkü kapatılmalı zira 100 m. solunda vahdettin köşkü var
gördürmü kuytul efendı öyle boş boş konuşmuyı
@muruvvet05 Keser döner sap döner mürüvet hanım o sap bir gün sizede dokunur. Adalet olmazsa olmaz. Muhalif diye herkesi içeri tıkarsan görürsün bir gün...
hele sukur sonunda
anasının dizinden tahrik olunuyor diyen köpeğe ses çıkarmayın.akpye zkp deyince vakfı basın.böylelerini ilk başta indireceksinki adamsınız diyelim.ucu size dokununca operasyon başladı.
@cemalhakyol BU DAM AKP YE HER ZAMAN LAF EDİYOR DU BU BASKININ NEDİNİ SON GÜNLERDE AFRİN OPERASYONU İÇİN SÖYLEDİKLERİDİR AÇIN BAKIN NASIL DESTEK OLUYOR TERÖRİSTLERE DİN ADAMIYSA DİN ADAMLIĞI YAPSIN
ucu akp ye dokunmasa fetö gibi görmezden gelirlerdi.
BÜTÜN CEMAATLER VE TARİKAT YUVALARI KAPATILSIN.
bu tatikattan pek para gelmiyor sanirim
ucu akepeye donununca hemen operasyon.. Küçük çocuklara tecavüzde, hırsızlıkta, yolsuzlukta, analarının dizlerinden tahrik olduklarında sesleri çıkmıyordu.. alayınız aynısınız..
kuyucu başı şimdi savcılara konuş bakalım taha bunun gibi çok var cemal kalyon merak etme sırayla geliyor TC devleti...
@falkom_2017 savcı kendılığinden gorev yapamıyor derhal yerı değişiyot yada terorıst dıyorlar suç yukluyorlar
NE MUTLU-ALLAHA HAMD OLSUN DAHA GEÇENLERDE BU HAİNLERİN YOUTBEDA BİR VİDEOLARINA BAKMIŞTIM CEMAATLARA KARŞI TARİKATLARA KARŞI MEVLANAYA YUNUSLARA KARŞI DEVLETE KARŞI DİNDEN BAHSEDİYOR AMA SİYASETTEN KONUŞUYOR BURNUNU SİYASETE SOKUYOR FETO GİBİ ÇOK İYİ OLMUŞ BU OPERASYONU YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN AYRICA BUNLAR GİBİ BİR KAÇ HAİN KÜÇÜK GRUPLAR DAHA VAR ONLARDA Bİ TEMİZLENSE ÇOK İYİ OLUR
Adam Sırf akp ye zkp dedi diye fetöcü ilan ettiler hakikati açıkladığı için. bu adamı alacağınıza cübbeliyi adnan oktarı alın ama yok....
Diyanet dışındaki tüm dini yapılanmalar yasaklansın.
gecikmiş müdahale devletin temelini fetö gibi oymaya başlamıştı fetö nün cıa yedeği idi
AKP iice bokunu çıkarıyon.
Bütün vakıf ve cemaatler denetime tabi olmalı. Sonra aldatıldım demek geri dönülmez yol olur.
Çok mu şaşırttı 350 000 lira, bu ülke ayakkabı kutularında 5 milyon dolarlar görmedi mi ?
halen bu soytarıların peşinde gidenler var.Ne kadar boş beleş insan var.hiç ders alan yok.o kadar titan projesi var millet yine titiliyor.jet fadıl çıksın bir proje yapsın bir okadar adamı yine titer.bunun gibi din adamıyım diyen soytarılarıda adam karşısına oturup kuzu gibi dinliyor niye beyin yok.O soytarının sohbetinde geçireceğin vakti git evinde çoluk çocuğunla geçir daha hayırlı.
SANIRIM DEVLET DARBE YAPIYOR KİM ÇIT ÇIKARSA HEMEN BAŞI YANIYOR BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEZ ÜLKE RESMEN KARANLIĞA DOĞRU GİDİYOR NE HUZUR KALDI NE MUTLULUK
@aaksoy_c2 devlet kendini koruyor bu doğal hskkı..peki sana ne oluyor?
Hepsinin kökünü kazıyın milleti tehditle haraca bağlayan adı insanlar AKP ye oy veren cehennemlik diyen ahmaklar mehmetcigimize dil uzatan kafirler operasyonu sonuna kadar destekliyoruz allah mehmetcigimize ve Türk polisimizin yanında olsun
Sizden olmayanlara yakalamaya devam. Elbet bu devran birgün dönecek bunları hesabı sorulacak.. hesapların üstünde bir hesapvar elbet
Bunlardan devlet dairelerindede var onlarda araştırılıp temizlensin lütfen
Allahın vadettiği vakit doldu.nihayet bu müslüman görünümlü,münafık hain,şerefsizede'de el attı nihayet devlet baba.çıkarmayın dışarı bu haini...
bu adamı yıllar öncesinden tanıyoruz. 15 temmuzda ortalardada yoktu. kendi kendine yoğurt yeme şekillerinden bahsediyordu( youtube) videosunda. kendini çok büyük ve önemli sanıyordu. yüzlerce gençlerimiz bunların fikirlerinin kurbanı oldu.
DIŞTA TEMİZLİK SÜRERKEN, İÇTE DE TEMİZLİK ÇOK GEREKLİ. HAİN VE ÇATLAK SESLER SUSTURULMALI. ÜLKEMİZİN DİRLİK-DÜZENİ ŞART..
MUHALİF OLMASAYDI şimdi cemaat üyeleri çeşitli kademelere atanırdı.. taraf olmayan bertaraf olur
Tüm gereksizlere operasyon yapılsın
Bunlarda Afrin operasyonuna karşı ve devletimizi eden askerimizi meczuplar..hesabını verin şimdi..
Sen kimin köpeğisin ..önce o aydınlatılmalı ..sakalı uzatıp hükümete çak..yok öyle..
Nerede muhalif varsa ve ses çıkarırsa şafak baskını. Ben bunu yazdığım için bile gözaltına alabilirim.
Vakıf dernek bilmem ne bunlara izin verilmesin var olanlarda kapatılsın.nedir bunlar neler olduğu yapıldığı neye hizmet ettiği belli değil, toplanıyor her türlü işler dönüyor.
Dergahlar, vakıflar, cemaatler kapatılmalı ve liderleri derdest edilmeli. Bu gibi kişiler devlete, millete ve dine zarar vermekte.
BU FURKANI BEN ANLAMADIM, KÜRTÇÜ MÜ, HİZBULLAH ÇI MI İNANIN NE B....K OLDUĞUNU ANLAMADIM, FAKAT AKP ÇOK AYKIRI LAFLAR ETTİĞİNİ DUYDUM.
ey rte bu vakıflarla derneklerle can ciğer kuzu sarmasıydın , bunları bu ülkenin başına bela ettin, şimdi de kazdığın kuyuya kendin düştün...bu dünyada herkes bir bedel öder..., daha bunun ahireti de var, bakalım orada kimi suçlayacaksın...ama oranın bedeli çok ağır, arkandaki sürülerde kurtaramayacak seni, onlarla birlikte cehennemi boylayacaksın
bu adam ve vakfi iktidarin din adina yaptigi sahtekarliklari soyluyordu kim muhalifse topluyolar.
bütün tarikat cemaatler ve yurtları derhal kapatılıp liderleri hapse atılmalı
akepe dininden olanlar,akepe dininden olmayanlara operasyon yapıyor..mesele budur..
bu insan müsveddelerinden her şeyi bekle bunun gibi insanlar kadına her türlü şiddeti tacizi yapar Ama Rabbimin sizler içinde elbette vardır güzel planları
hepsi kapatılsın bunlar din düşmanı inanmayın bunlara
AKP ye muhalefet edenin akibeti belli terör örgütü olmak yada üyesi olmakla suçlanıp tutuklanmak.Firavn ve Nemrutlar daha güçlü idi Dünyada ölüm var Ahirette hak ve hukuk var Ey AKP yöneticileri.Allahtan korkun kuldan utanın.
Alparslan Kuytul'un şu videosunu izleyin neden tutuklandığını anlayın. Direkt diktatör rejiminde olduğumuzu kimse inkar edemez. https://www.youtube.com/watch?v=DMrR6mYKyTE
Diğer Haberler
İstanbul'da hava sıcaklığı Ocak ayında 16 dereceye çıktı

İstanbul'da hava sıcaklığı Ocak ayında 16 dereceye çıktı

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

TSK, Afrin'de havadan bildiri attı: Afrin Afrinlilerindir mesajı

TSK, Afrin'de havadan bildiri attı: Afrin Afrinlilerindir mesajı

CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.