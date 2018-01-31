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Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 15:14 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda bir odada para sayma makinesi bulundu. Kasadan ise döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira çıktığı belirlendi.

Adana merkezli 3 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin sorgusu sürüyor.

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri hayrete düşürdü.

Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira olduğunu tespit etti. Sayım anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu.

Gözaltında bulunan şüphelilerin Emniyet'teki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye de kaç ilde varsa hemen baskın yapılıp tüm paralara el konulsun çünkü milletin manevi duygularını sömürüp alınan paralar sanmıyorum öğrencilere gitsin.bu gözükenler Allah bilir daha hesaplarda neler var.Tüm vakıflar denetlensin.
Din sömürüsü işte! Bunlara inanıp para verenlerin iyi niyetini kullanmaktan başka birşey değil! Bunlara vereceğinize gidin okullara fakir öğrencilere burs verin en azından paranızın nereye gittiğini bilirsiniz! Diğer yardım kuruluşları da denetlenmeli şahsen ben bir vakıf başkanının 12.000 tl maaş aldığını biliyorum!
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