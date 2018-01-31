Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Adana merkezli 3 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin sorgusu sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri hayrete düşürdü.

Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk Lirası'ndan oluşan destelerde 364 bin lira olduğunu tespit etti. Sayım anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu.

Gözaltında bulunan şüphelilerin Emniyet'teki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)