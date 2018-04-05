Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım gözlerden kaybolmuştu. Çalışmalar sırasında 11 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine arama kurtarma çalışmaları Karaburun'da yapılmıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı.
Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili'nde bulundu. Yıldırım'ın cesedini İBB'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morg'na götürüldü.DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.
"8 GÜN ÜST ÜSTE RÜYASINDA GÖRMÜŞ"
Olay sonrası Furkan Yıldırım'ın babası Memduh Yıldırım, "Bu çocuğumuzun burayı rüyasında 8 gün üst üste görüp burada olabileceğini söylemesi üzerine bizde buraya istekte bulunmuştuk, zaten o da tesadüf oldu. 8 gün üst üste rüyasında görmüş, hatta 1-2 gün söylememiş. Daha sonra çocuk rüyasında Furkan'ın 'Niye söylemedin?' diye kızması üzerine gelip bize söyledi. Biz de buraların aranması için istekte bulunduk. Bunun üzerine dalış yapacaklar. Furkan belki hiç gelmedi buraya, çocuğun anlattıkları koltuğun, kayalıkların olması hemen hemen uyuşuyor. Bu kadar tesadüf olur mu diye bizde 2 gün önce geldik, gördük. Hatta Furkan'ın çocuğa kızması, 'Niye söylemiyorsun anneme babama, beni buradan alsınlar' diye demesi bir anne baba olarak bize ızdırap yaşatıyor. Dün milletvekilimiz de geldi. Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da bu işin takipçisi olduğunu ve aramaların Furkan'ı bulana kadar devam edeceğini kendisi de söyledi" diye konuşmuştu.
SON ANLARI CEP TELEFONU KAYDINDA
3 arkadaşıyla birlikte sahile giden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan, iki arkadaşıyla denize atladığı sırada diğer arkadaşının kamerası kayıttaydı. Ortada siyah renkli şort mayosuyla denize atladı Furkan. 2 arkadaşı şiddetli akıntıyla kıyıya savrulurken onun açıldığı görüldü. Suya bir kaç kez batması kıyıdaki arkadaşını endişelendirdi. Denizdekilere ve çevresindekilere seslendi. Onun seslenişi de kameraya yansıdı. Ancak bu görüntüler Furkan'un son görüntüler oldu. 17 yaşındaki genç sularda kayboldu.
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