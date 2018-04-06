FURKAN YILDIRIM'IN CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

"ALLAH BU ACIYI BAŞKA KİMSEYE YAŞATMASIN"

Baba Memduh Yıldırım, "9 aya yakın oldu 15 Temmuz'da kaybettiğimiz oğlumuzu cenazesine nihayet ulaştık, rabbime şükürler olsun. Aldık köyümüze götürüyoruz defnedeceğiz. Acının böylesini Allah kullarına veriyor bunu biz yaşadık, Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Çok zor bir acı evlat acısı, bulamamak daha bir zor. Bir insan evladını kaybeder ama en azından cenazesine ulaşır ve götürüp defneder. Rabbim bize yaklaşık 9 ay sonra verdi şükürler olsun. Yoğun bir arama oldu bölgede devletimiz üstün gayretle bir arama yaptı ama bu kadar aramaya rağmen bir şey bulamadık. Atladığı yerle bulunduğu yer arasında 1 kilometre mesafe varmış. 1 kilometre mesafede oğlumu bulamadık. Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bu sözlerimi bir isyan olarak değil de bilmiyorum nasıl bulunamaz" dedi.