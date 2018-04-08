Futbol aday hakem kursu tamamlandı

Adıyaman İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan futbol aday hakem kursları tamamlandı.

İl hakem kurulu tarafından başlatılan ve 9 gün boyunca devam futbol aday hakem kurslarına katılan 190 kişiden 168’i kursları başarıyla tamamladı.

Verilen eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan 168 kişi, daha sonra Ulusal Hakem Eren Özçelik ile bayrak ve saha içi çalışma yaptı.

TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Nevzat Teker, bu sezon açılan aday hakem kursuna yaklaşık 190 kişi başvurduğunu ve kursların 168 aday hakem ile tamamlandığını dile getirdi.

Merkez Hakem Kurulu Doğu ve Güneydoğu Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ömer Karaca ise kursu tamamlayan 168 kişiyi tebrik ettiğini belirtti.