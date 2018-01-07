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Futbol: Hazırlık maçı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 22:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akın Çorap Giresunspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yendi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan iki ekip, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Malatya temsilcisi, Adem Büyük'ün ilk yarıda attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

(AA)

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