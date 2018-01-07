Futbol: Hazırlık maçı

Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yendi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan iki ekip, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Malatya temsilcisi, Adem Büyük'ün ilk yarıda attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.
(AA)
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