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Futbol: İngiltere Premier Lig

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Lider Manchester City'nin en yakın takipçisi Manchester United, evinde 2-0 geriye düştüğü Burnley maçını 2-2 bitirdi - Chelsea, Brighton'ı 2-0, Liverpool ise Swansea City'yi 5-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

Tottenham'ın Southampton'ı 5-2 yendiği mücadeleyle başlayan Premier Lig'in 20. haftasında, 7 maç daha oynandı.

Lider Manchester City'nin en yakın takipçisi Manchester United, Burnley'yi ağırladı. Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, iki santrafor Lukaku ve Ibrahimovic'i aynı anda sahaya sürdüğü ilk yarı, Burnley'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. Misafir ekibin golleri, 3. dakikada Barnes ve 36. dakikada Defour'dan geldi.

İkinci yarıda Ibrahimovic'in yerine oyuna giren Lingard, 53 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle United'ın bir puanı kurtarmasını sağladı. Manchester United, 2-2'lik sonuçla 19. haftadan sonra bu haftayı da beraberlikle kapadı.

Haftaya, zirvenin 13 puan gerisinde başlayan Manchester United, 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

- Chelsea iç saha serisini sürdürdü, Liverpool gol oldu yağdı

Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı Morata'nın 46 ve Alonso'nun 60. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Evinde üst üste 6. galibiyetini elde eden Chelsea, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı, tek puana indirdi.

Liverpool ise seyircisi önünde oynadığı Swansea City maçını 5-0 kazandı.

Coutinho'nun 6, Roberto Firmino'nun 52 ve 66, Alexander-Arnold'ın 65, Oxlade-Chamberlain'in 82. dakikadaki golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Liverpool, 38 puanla 4. sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Bournemouth-West Ham United: 3-3

Chelsea-Brighton and Hove Albion: 2-0

Huddersfield Town-Stoke City: 1-1

Manchester United-Burnley: 2-2

Watford-Leicester City: 2-1

West Bromwich Albion-Everton: 0-0

Liverpool-Swansea City: 5-0

(AA)

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