HABER

Futbol maçına eşek sırtında gidiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ eteğinde yer alan bazı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, haftanın belirli günleri bir araya gelerek araçların gidemediği birkaç kilometre mesafedeki futbol sahasına eşek sırtında ulaşıyor - Sahada, tahtalarla kale direği oluşturan gençler komşu yerleşim alanlarından gelen yaşıtlarıyla haftanın iki günü futbol maçı yapıyor - Gençlerden Boynukara: - "Tek isteğimiz daha güzel bir saha"

CUMA SARI - Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki Karacadağ bölgesi kırsalında bazı gençler, futbol maçı için haftanın bazı günleri yaklaşık 5 kilometrelik yolu eşek sırtında katediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre mesafede yer alan Karacadağ'ın çevresine kurulu kırsal yerleşimlerde yaşayan gençler, Diyarbakır'ın Çermik ilçesiyle sınır olan boş arazide futbol tutkularını gerçeğe dönüştürmek için alanı taşlardan arındırdı.

Etrafını çizdikleri sahada, tahtalarla kale direği oluşturan gençler, komşu yerleşim alanlarından gelen yaşıtlarıyla haftanın iki günü futbol maçı yapmaya başladı.

Müsabakalar için evlerinde hazırlık yapan vatandaşlar, forma ve spor ayakkabılarını giyerek eşek sırtında peş peşe futbol sahasının yolunu tutuyor. Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından sahaya ulaşan gençler, aralarından seçtikleri hakemin komutuyla iki devre halinde 90 dakika sahada ter döküyor.

Bölgenin coğrafi özelliği dolasıyla başka sosyal faaliyetleri olmayan gençler, bu şekilde de olsa spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- Onların tek eğlencesi

Gençlerden Ali Boynukara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek eğlencelerinin futbol olduğunu söyledi.

Genellikle hayvancılıkla uğraştıklarını ve günün büyük bölümünü arazide geçirdiklerini anlatan Boynukara, "Fırsatını bulup haftada iki kez maça çıkıyoruz. Tek isteğimiz daha güzel bir saha." dedi.

Zülfikar Evcen ise genellikle keyifli ve maceralı bir yolculuk yaptıklarına işaret ederek, sadece kışın sorun yaşadıklarını anlattı.

Futbolun kendileri için en büyük eğlence olduğunu aktaran Evcen, gönül verdikleri futbol takımlarının formalarıyla toprak sahada en iyi şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Aşağı Mahalle takımının kaptanı Nevzat Polat da bulundukları bölgede iki takım kuracak kadar gencin yaşadığına işaret ederek, "Normalde çevre köylerden arkadaşlarımız geliyor. Onları burada konuk ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz köyümüzün yakınına bir saha yapılması veya sahamıza yolun gelmesidir." diye konuştu.

89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eşek sırtı futbol saha talebi Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.