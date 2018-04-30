Futbol maçına eşek sırtında gidiyorlar

Bölgenin coğrafi özelliği dolasıyla başka sosyal faaliyetleri olmayan gençler, bu şekilde de olsa spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Müsabakalar için evlerinde hazırlık yapan vatandaşlar, forma ve spor ayakkabılarını giyerek eşek sırtında peş peşe futbol sahasının yolunu tutuyor. Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından sahaya ulaşan gençler, aralarından seçtikleri hakemin komutuyla iki devre halinde 90 dakika sahada ter döküyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre mesafede yer alan Karacadağ'ın çevresine kurulu kırsal yerleşimlerde yaşayan gençler, Diyarbakır'ın Çermik ilçesiyle sınır olan boş arazide futbol tutkularını gerçeğe dönüştürmek için alanı taşlardan arındırdı.

CUMA SARI - Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki Karacadağ bölgesi kırsalında bazı gençler, futbol maçı için haftanın bazı günleri yaklaşık 5 kilometrelik yolu eşek sırtında katediyor.

- Onların tek eğlencesi

Gençlerden Ali Boynukara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek eğlencelerinin futbol olduğunu söyledi.

Genellikle hayvancılıkla uğraştıklarını ve günün büyük bölümünü arazide geçirdiklerini anlatan Boynukara, "Fırsatını bulup haftada iki kez maça çıkıyoruz. Tek isteğimiz daha güzel bir saha." dedi.

Zülfikar Evcen ise genellikle keyifli ve maceralı bir yolculuk yaptıklarına işaret ederek, sadece kışın sorun yaşadıklarını anlattı.

Futbolun kendileri için en büyük eğlence olduğunu aktaran Evcen, gönül verdikleri futbol takımlarının formalarıyla toprak sahada en iyi şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Aşağı Mahalle takımının kaptanı Nevzat Polat da bulundukları bölgede iki takım kuracak kadar gencin yaşadığına işaret ederek, "Normalde çevre köylerden arkadaşlarımız geliyor. Onları burada konuk ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz köyümüzün yakınına bir saha yapılması veya sahamıza yolun gelmesidir." diye konuştu.

