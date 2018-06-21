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Futbol sahasında nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirdi

Amasya 1. Amatör Lig ekiplerinden Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol ve Azime Karaçaltı, futbol sahasında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Amasya Belediyesi futbol sahasında, İmrol ve Karaçaltı'nın nikahını Belediye Başkanı Cafer Özdemir kıydı. Nikah törenin ardından Karaçaltı, kaleye geçen kaleci antrenörü eşi İmrol'a şut attı.

İmrol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Nikahının yeşil sahada kıyılmasından dolayı yaşadığı duyguları dile getiren İmrol, şöyle konuştu:

"Bir futbolcunun, yeşil sahada nikahının kıyılması çok mutlu bir durum. Bence her futbolcu bunu hayal etmiştir. Ben hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum. Eşimle bir arkadaş vesilesiyle tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Futbol sahasında nikah töreni fikrime eşim de karşı çıkmadı destek verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum."

Karaçaltı ise unutulmayacak bir nikah töreni yaşadıklarını belirterek çok mutlu olduğunu aktardı.

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