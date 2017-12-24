Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kosanovic, Tanju Kayhan (Dk. 66 Leo), Andre Castro, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Gouffran (Dk. 82 Ghilas), Jahovic
Goller: Dk. 9 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin Öztekin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera, Dk. 34 Maicon, Dk. 44 Fernando, Dk. 59 Koray Günter (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 57 Rotman, Dk. 72 Andre Castro (Göztepe)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenerek, sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.
52. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Feghouli topu ceza sahasına çıkardı. Ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
56. dakikada Linnes'in sağdan ortasında ceza sahasında Gomis'in indirdiği topa Yasin Öztekin vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.
90+2. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sol çaprazda topu tekrar Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
(AA)
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