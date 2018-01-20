Futbol: Süper Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Lawal (Dk. 31 Regattin), Serdar Gürler, Musa Çağıran, Umar, Doukara
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Diallo, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük, Boutaib
Sarı kart: Dk. 11 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
11. dakikada hakem Fırat Aydınus, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Evkur Yeni Malatyaspor lehine penaltı kararı verdi.
12. dakikada Boutaib'in kullandığı penaltı atışında kaleciKarcemarskas, yerden sağına gelen topu kontrol ederek, gole izin vermedi.
19. dakikada Turgut Doğan Şahin ile paslaşan Diallo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
29. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cissokho'nun soldan ortasında Boutaib'in yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak Karcemarskas'tan döndü. Pozisyonun devamında Boutaib'in şutunda, top Vrsajevic'e çarparak kornere gitti.
Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
(AA)
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