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Futbol: Süper Lig

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Osmanlıspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Osmanlı

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Lawal (Dk. 31 Regattin), Serdar Gürler, Musa Çağıran, Umar, Doukara

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Diallo, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük, Boutaib

Sarı kart: Dk. 11 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada hakem Fırat Aydınus, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Evkur Yeni Malatyaspor lehine penaltı kararı verdi.

12. dakikada Boutaib'in kullandığı penaltı atışında kaleciKarcemarskas, yerden sağına gelen topu kontrol ederek, gole izin vermedi.

19. dakikada Turgut Doğan Şahin ile paslaşan Diallo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

29. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cissokho'nun soldan ortasında Boutaib'in yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak Karcemarskas'tan döndü. Pozisyonun devamında Boutaib'in şutunda, top Vrsajevic'e çarparak kornere gitti.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

(AA)

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