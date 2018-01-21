Futbol: Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Batalla (Dk. 42 Yusuf Erdoğan), Delarge, Kembo, Sow

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Napoleoni, Visca, Mossoro, Adebayor

Gol: Dk. 17 Attamah (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk.11 Badu, Dk. 30 Kembo (Bursaspor), Dk 18 Attamah, Dk. 21 Caiçara, Dk. 44 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Medipol Başakşehir takımının sol taraftan kazandığı korner atışını Emre Belözoğlu kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası önünde Badu'nun Attamah tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

40. dakikada Adebayor'un pasıyla Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

(AA)