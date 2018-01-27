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Futbol: Süper Lig

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 28 dakika önce

- Göztepe: 1 - Kayserispor: 1

Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Leo, Kosanovic, Traore, Halil Akbunar (Dk. 60 Sabri Sarıoğlu), Poko, Selçuk Şahin (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Gouffran (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Castro, Jahovic

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Güray Vural (Dk. 65 William), Badji, Espinoza, Mendes (Dk. 78 Sapunaru), Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 89 Kravets)

Goller: Dk. 20 Badji (Kayserispor), Dk. 72 Tayfur Bingöl (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk. 76 Kana Bıyık, Badji (Maç bittikten sonra) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kucher, Dk. 41 Deniz Türüç, Dk. 45+2 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 63 Poko (Göztepe)

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

50. dakikada ceza alanı hemen önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Jahovic'in şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

72. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sabri'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Müsabakada ilk sarı kartını 48. dakikada gören Kana Bıyık, 76. dakikada Traoe'ye yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk sarı kartını 90+1. dakikada gören Badji de maçın ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

(AA)

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