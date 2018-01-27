Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Salih Mazlum
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen (Dk. 90+2 Ufuk Budak), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık, Gökay Iravul (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Angan (Dk. 69 Enes İslam İlkin), Samaras, Göksu Türkdoğan, Ayite
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Sebaihi, Mikic, Akın Açık (Dk. 32 Uğur Pamuk), Abdulkadir Korkut (Dk. 71 Ömer Buğdaycı), Perovic, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Hikmet Balioğlu, Bakaki (Dk. 84 Alper Önal)
Goller: Dk. 26 Göksu Türkdoğan, Dk. 67 Ayite (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mikic, Dk. 70 Uğur Pamuk, Dk. 72 Ümit Yasin Arslan (Grandmedical Manisaspor), Dk. 64 Samaras (Samsunspor)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor, Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yendi.
(AA)
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