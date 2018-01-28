Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Gökhan Barcın
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Serhan Yılmaz (Dk. 46 Erdal Ahmet Özdemir), Yunus Şencay, İbrahim Halil Keser (Dk. 52 Gökhan Çamur), Hüseyin Polat, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Mehmet Kasım Doğala (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson, Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan (Dk. 69 Tugay Kaçar), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 80 Muhammet Himmet Ertürk), Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 63 Webo), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 5 Adama, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 61. Özgür Can Özcan, Dk. 90 Webo (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Dk. 57 Oktay Aydın (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Okan Derici, Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 48 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor'u 4-0 yendi.
(AA)
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