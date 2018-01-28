HABER

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü

TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup'ta oynanan haftanın son maçında Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor 0-0 berabere kaldı.

Öte yandan, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Sivas'ta yapılması gereken karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP1. GÜMÜŞHANESPOR19 12 3 4 37 18 19 39 2. ALTAY19 10 6 3 34 20 14 36 3. ŞANLIURFASPOR19 11 3 5 31 18 13 36 4. HACETTEPE19 9 7 3 30 14 16 34 5. SAKARYASPOR19 9 7 3 30 19 11 34 6. BANDIRMASPOR19 10 3 6 30 22 8 33 7. BUGSAŞ SPOR19 9 5 5 32 20 12 32 8. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR19 8 5 6 30 27 3 29 9. NİĞDE BELEDİYESPOR19 8 5 6 20 22 -2 29 10. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR19 6 7 6 24 28 -4 25 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR19 6 6 7 15 20 -5 24 12. PENDİKSPOR19 5 7 7 21 23 -2 22 13. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK19 6 2 11 21 29 -8 20 14. FETHİYESPOR19 3 7 9 18 30 -12 16 15. KAHRAMANMARAŞSPOR19 3 6 10 17 32 -15 15 16. KARŞIYAKA19 4 8 7 20 26 -6 14 17. NAZİLLİ BELEDİYESPOR19 2 5 12 13 36 -23 11 18. SİLİVRİSPOR19 1 6 12 14 33 -19 9

Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

- Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP1. MENEMEN BELEDİYESPOR19 14 2 3 42 12 30 44 2. AFJET AFYONSPOR19 13 5 1 36 13 23 44 3. HATAYSPOR19 13 2 4 27 9 18 41 4. SİVAS BELEDİYESPOR18 11 5 2 28 9 19 38 5. KEÇİÖRENGÜCÜ19 11 3 5 47 22 25 36 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR19 10 6 3 29 16 13 36 7. İNEGÖLSPOR19 9 6 4 28 26 2 33 8. SARIYER19 8 3 8 27 23 4 27 9. KASTAMONUSPOR 196619 8 2 9 31 26 5 26 10. ETİMESGUT BLD. SPOR19 7 4 8 23 24 -1 25 11. TOKATSPOR19 6 6 7 20 26 -6 24 12. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 6 5 7 27 26 1 23 13. EYÜPSPOR19 5 3 11 27 40 -13 18 14. BUCASPOR19 5 5 9 25 31 -6 17 15. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR19 4 5 10 16 28 -12 17 16. TUZLASPOR19 4 2 13 21 37 -16 14 17. KOCAELİ BİRLİKSPOR19 2 2 15 15 41 -26 5 18. MERSİN İDMANYURDU19 1 0 18 11 71 -60 -9

Not: Bucaspor ve Kocaeli Birlikspor'un 3, Mersin İdmanyurdu'nun 12 puanı silindi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.