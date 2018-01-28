Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup'ta oynanan haftanın son maçında Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor 0-0 berabere kaldı.

Öte yandan, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Sivas'ta yapılması gereken karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP1. GÜMÜŞHANESPOR19 12 3 4 37 18 19 39 2. ALTAY19 10 6 3 34 20 14 36 3. ŞANLIURFASPOR19 11 3 5 31 18 13 36 4. HACETTEPE19 9 7 3 30 14 16 34 5. SAKARYASPOR19 9 7 3 30 19 11 34 6. BANDIRMASPOR19 10 3 6 30 22 8 33 7. BUGSAŞ SPOR19 9 5 5 32 20 12 32 8. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR19 8 5 6 30 27 3 29 9. NİĞDE BELEDİYESPOR19 8 5 6 20 22 -2 29 10. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR19 6 7 6 24 28 -4 25 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR19 6 6 7 15 20 -5 24 12. PENDİKSPOR19 5 7 7 21 23 -2 22 13. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK19 6 2 11 21 29 -8 20 14. FETHİYESPOR19 3 7 9 18 30 -12 16 15. KAHRAMANMARAŞSPOR19 3 6 10 17 32 -15 15 16. KARŞIYAKA19 4 8 7 20 26 -6 14 17. NAZİLLİ BELEDİYESPOR19 2 5 12 13 36 -23 11 18. SİLİVRİSPOR19 1 6 12 14 33 -19 9