HABER

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 22:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Samed Karakoç, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Alper Potuk (Dk. 60 Giuliano), Fernandao (Dk. 68 Soldado)

İstanbulspor: Okan Koçuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Halil İbrahim Çolak (Dk. 76 Zafer Şensoy), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Bougouhi)

Goller: Dk. 78 ve 88 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Cajic, Dk. 75 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor) Dk. 12 Skrtel (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 yendi.

39. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

42. dakikada Alper Potuk'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Samed Karakoç'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

58. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Alper Potuk'un kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı iki hamlede çizgide tuttu.

64. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde Giuliano'nun kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun derinlemesine pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top altıpas sağ çaprazında Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.