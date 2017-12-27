Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Samed Karakoç, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Alper Potuk (Dk. 60 Giuliano), Fernandao (Dk. 68 Soldado)
İstanbulspor: Okan Koçuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Halil İbrahim Çolak (Dk. 76 Zafer Şensoy), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Bougouhi)
Goller: Dk. 78 ve 88 Soldado (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Cajic, Dk. 75 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor) Dk. 12 Skrtel (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-0 yendi.
39. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
42. dakikada Alper Potuk'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Samed Karakoç'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
58. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Alper Potuk'un kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı iki hamlede çizgide tuttu.
64. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde Giuliano'nun kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun derinlemesine pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top altıpas sağ çaprazında Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
(AA)
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