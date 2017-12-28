Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Hutchinson (Dk. 40 Mitrovic), Babel (Dk. 78 Quaresma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Dk. 58 Orkan Çınar), Negredo
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Luiz Carlos (Dk. 67 Tugay Kaçar), Hasan Kılıç, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 60 Musa Çağıran), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)
Goller: Dk. 15 Vrsajevic (kendi kalesine), Dk. 35 Negredo, Dk. 51 Cenk Tosun, Dk. 90+4 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 72 Doukara (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 90 Gökhan Gönül (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.
15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Negredo'nun ortasında Vrsajevic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
31. dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
35. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Negredo, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
43. dakikada Cenk Tosun'un pasında Babel'in ceza sahası solundan içeri çevirdiği topa Oğuzhan Özyakup dokunamadı.
51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında altı pas önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın yanından ağlara gitti: 3-0.
55. dakikada Özer Hurmacı, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı pasla penaltı noktası üzerinde kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Özer Hurmacı'nın vuruşunda, Tolga gole izin vermedi.
72. dakikada savunma arkasına atılan topu sağ kanatta süren Serdar Gürler, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Doukara'ya çıkardı. Doukara, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1.
90+4. dakikada Quaresma uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
(AA)
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