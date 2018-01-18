Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi tamamlanırken çeyrek finalistler belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre yapılan mücadelenin ardından rakiplerini saf dışı bırakan Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale adını yazdırdı.

Kupada çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

(AA)