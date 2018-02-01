Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, 4 Ocak'ta başlamıştı.
Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
(AA)
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