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Füzelerin üzerinde poz vermişti! O terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 12:40 | Son Güncelleme

Suriye'de füzelerin üzerinde ABD markası sweatshirtü ile görüntülenen teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Füzelerin üzerinde poz vermişti! O terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Operasyonda 30. gün geride bırakılırken TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

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ABD'li ünlü bir markanın sweatshirünü giyerek füze üzerinde poz veren teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristin füzelerin üzerinde gülümserken verdiği pozlar dikkat çekmişti.

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YABANCI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü ortaya çıktı. 3 YPG'li teröristten ikisinin Mehmetçiğin ilerlediği Afrin, birinin ise Deyrizor'da öldüğü belirtildi.

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Afrin ABD PKK Suriye terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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anlamadığınız bir şey var.Bakın siz yüz terörist öldürün ya da bin öldürün bunlar için hiç bir önemi yok.yani terörist zaten insanlık düşmanı demek.Onun için yanında olanın da anasının babasının da hayatının değeri yok.Hiç arkadaşı öldüğü için üzülen terörist ya da lideri gördünüz mü?Ama asker öyle değil bir asker şehit olursa bütün millet bunun acısını duyarız.Onun için bu haberleri yaparak bu şerefsizleri kahraman yapmasınlar.teröist dediğinin ömrü zaten 40 sene olmaz.Bunları ölü halleriyle çekip yayınların tamam ama bu şekilde hero oluyorlar
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