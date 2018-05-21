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FuzulEv Ankara'da üçüncü şubesini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

FuzulEv, Ankara Keçiören'de 47'inci şubesinin açılışını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Fuzul Grup bünyesinde faaliyetini sürdüren FuzulEv, 47'inci şubesini Ankara Keçiören'de bölge halkının hizmetine sundu.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, kadınların altın gününe benzeyen sistemi ile on binlerce aileyi ev sahibi yapan FuzulEv, Türkiye'de kırk yedinci, Ankara Keçiören'de ise üçüncü şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

1992 yılından bu yana şubelerine her geçen gün bir yenisini ekleyerek büyüme ivmesini sürdüren FuzulEv, sabit ve dar gelirlilere yönelik geliştirdiği kolay konut edindirme sistemini Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yeni şubenin hizmete girmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına imkan sağladığımız FuzulEv sistemiyle bugüne kadar on binlerce ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bugün Ankara'da 3. şubemizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın FuzulEv'e duyduğu güvenin göstergesi. Bizde bu güven ve halkımızın ilgisiyle her geçen büyümeye devam ederek, şube sayılarımızı arttırarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ev almak isteyen kişiler, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 240 kişilik gruplar halinde bir araya getiriliyor. Ev sahibi olacak kişi ise her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor.

FuzulEv'i tercih edenler, "Çekilişli Kira Destekli Sistem", "Vade Ortası Sistem", "Peşinatlı Erken Teslim Sistemi", "Ara Ödemeli Sistem" gibi ödeme koşullarından yararlanabiliyor. Evlerin tapulu olması şartı ile sisteme dahil olanlar Türkiye'nin herhangi bir şehrinde kolayca ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

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Fuzulev

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