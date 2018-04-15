Fuzuli katlı kavşağı açılış için gün sayıyar

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl temeli atılan Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarlarındaki katlı kavşaklardan ikincisini de yakında trafiğe açacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mayıs ayında açılacak olan Fuzuli Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi önceki hafta açılışını yaptığı Melikgazi Katlı Kavşağı’nın ardından Fuzuli Katlı Kavşağı’nda da sona geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Mayıs’ta trafiğe açılması planlanan Fuzuli Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte Fuzuli Katlı Kavşağı’na giden Başkan Mustafa Çelik, inşaatın son durumunu yerinde gördü. Katlı kavşağın son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Çelik, geçen yıl temeli atılan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşakların hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, Melikgazi Katlı Kavşağı gibi Fuzuli Katlı Kavşağı’nı da süresinden çok daha önce hizmete açacaklarını kaydetti.