HABER

G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı için açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:53 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanlığı: - "Rusya’nın bu olaydaki rolünün ortaya çıkması, olayın kurbanları için hakikatin tesis edilmesi ve adaletin sağlanması için tam olarak iş birliği çağrısında bulunuyoruz"

OTTAWA (AA) - G7 dışişleri bakanları, 2014 yılında Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin yıl dönümünde ortak açıklama yaptı.

G7 Dönem Başkanı sıfatıyla Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçan Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesini en güçlü şartlarda kınıyoruz’’ ifadesine yer verildi.

Söz konusu uçakta 298 mürettebat ve yolcu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'nın liderlik ettiği bağımsız bir soruşturma olan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (OSE) çalışmalarını tam olarak destekliyoruz. Ortak Soruşturma Ekibi'nin, Rusya’nın MH17’nin düşürülmesindeki rolüne dair bulguları zorlayıcı, önemli ve derinden rahatsız edici şekildedir. G7 olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı kararının, bütün devletlerin hesap verebilirlik noktasında iş birliği yapmalarını emrettiğini hatırlatıyoruz. Avustralya ve Hollanda’ya verdiğimiz desteğimizle, Rusya’nın bu olaydaki rolünün ortaya çıkması, olayın kurbanları için hakikatin tesis edilmesi ve adaletin sağlanması için tam olarak iş birliği çağrısında bulunuyoruz.

Kurallara dayalı uluslararası bir düzende, bir sivil uçağı ele geçiren ve düşüren Rus kökenli BUK füzesinin fırlatılması kabul edilemez. Bu eylemleri yapanlar olaydan sorumlu tutulmalıdır. Bu amaçla, Rusya'yı, uluslararası hukukun olası ihlalleri ile ilgili tüm soruları açıklamak için iyi niyetle Avustralya ve Hollanda ile doğrudan ilişki kurmaya davet ediyoruz. Bir kez daha MH17'nin kurbanlarının ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz. Her yerde, her zaman ve her koşulda tehdit ederek saldırgan eylemlerde bulunanların cezasız kalmasına karşı birlikte duruyoruz.’’

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
G7 Dışişleri Bakanları’ndan Malezya uçağı için açıklama Kanada Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı uçağı

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.