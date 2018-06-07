G7 liderleri Kanada'da toplanıyor

Zirveye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanısıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri ile Arjantin, Norveç, İzlanda, Bangladeş, Senegal, Seyşel Adaları, Jamaika, Vietnam, Güney Afrika, Haiti, Kenya ve Ruanda'dan devlet ya da hükümet başkanları katılıyor.

Zirveyi izleyecek basın mensupları için de Quebec City kentinde basın merkezi kuruldu.

Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'de dönem başkanı olan Kanada, Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında iki gün sürecek 44. G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

QUEBEC CİTY (AA) - Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi, yarın Kanada'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da zirveye katılanlar arasında yer alacak.

- Herkes için büyüme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, bütün G7 ülkelerinin, ekonomik büyümenin faydalarının adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığına dair ortak bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başbakan Trudeau, "G7 Başkanı olarak Kanada, bu ekonomik sorunla karşı karşıya kalmıştır ve bu yılın G7 gündeminin merkezinde, herkes için işleyen büyüme hedefi vardır." dedi.

Bu amaçla hazırladıkları "Herkes İçin İşleyen Büyümeyi Sağlamak" başlıklı raporun, zirvenin odaklanacağı konuları içerdiğini belirten Trudeau, "eşit paylaşım ve ortak sınıf" başlıklarına vurgu yaptı.

- ABD'ye karşı ortak tavır

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi'nin, Trump yönetiminin, geçen günlerde uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle adeta bir "ticaret savaşı"na sahne olacağı tahmin ediliyor.