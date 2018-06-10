G7 Zirvesi gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki G7 Zirvesi'nin gelecek yıl Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Macron, Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix kasabasında gerçekleşen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

G7 Zirvesi'nin, tüm anlaşmasızlıkları kaldırmadığını ancak gerilimin yüksek olduğu bir ortamda mümkün olan konularda özellikle dış politika ve ticaret konusunda birliği sağladıklarını belirten Macron, klima konusunda ABD'nin dışında 6 ülkenin hemfikir olduğunu anımsattı.

Macron, ticaret konusunda uluslararası kuralların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesi gerektiğini bildirdi.

DTÖ'nün daha etkili olması durumunda ticaret konularında daha iyi gelişmeler kaydedileceğini ifade eden Macron, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve bu görüşmede ticaret konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Macron, bu zirvede AB ile ABD arasında birkaç konuda kapsamlı çalışmaların gerekliliğinin ortaya çıktığını aktardı.