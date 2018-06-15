"Gabar Kartalları" bayramda vatan nöbetinde

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Şırnak'ta Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinin güvenliğini sağlayan kahraman komandolar, Ramazan Bayramı'nda da milletin huzur ve güvenliği için vatan nöbeti tutuyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, oluşturulan üs bölgelerinde gece gündüz demeden nöbet tutuyor.
- "Gabar Kartalları"nın elleri bayramda da tetikte
Ramazan Bayramı'na Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Fındık Ana Üs Bölgesi'nde giren 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görevli Mehmetçik, bayramı vatan savunması için baba ocağı yerine peygamber ocağında geçiriyor.
1. Komando Taburu'ndaki askerler, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen etkin mücadelede gece gündüz demeden her türlü şartta bölgenin güvenliğini tesis ediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadele yürüten 1. Komando Tabur Komutanlığı, zorlu coğrafyada tam teçhizatla ve devletin sağladığı imkanlarla teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.
Kahraman komandolar, terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Gabar, Bestler Dereler ve Cudi bölgelerinde yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
- Dağları teröristlere dar ettiler
Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı ustalıkla kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
Teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha eden komandolar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruyor.
Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, gerçekleştirdikleri hava destekli operasyonlarla terör örgütüne dağları dar ediyor.
Tespit edilen hedefler, gece ve gündüz havan topu, tank ve uçaksavarlarla vuruluyor.
\
- Son teknolojik silahlar kullanılıyor
Teröristleri tespit etmek için Türk savunma sanayi devi Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe - Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi kullanılırken, bölgedeki Kale Tepe Üs Bölgesi'nde de MK-19 otomatik bomba atar, tek atışta hedefi bin 400 metreden vurabilen keskin nişancı silahı Accuracy, 12,7 milimetre uçaksavar, 120 milimetrelik havan, PKMS makineli tüfek ve milli piyade tüfeği MPT-76 ile üs bölgelerinin güvenliği sağlanıyor.
Komandolar, Kale Tepe Üs Bölgesi'nde komando andı okuyarak vatan savunmasında kararlılık mesajı veriyor.
- Peygamber ocağında silah arkadaşlarıyla bayramlaştılar
Fındık Ana Üs Bölgesindeki Mehmetçik ile bayram namazını kılan Tabur Komutanı Piyade Komando Yarbay Mesut Arıkanoğlu, vatan toprağının her karışının kutsal olduğunu belirtti.
Daha sonra yemekhanede komutanlar ve komandolarla bayramlaşan Yarbay Arıkanoğlu, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nı vazife başında kutladıklarını söyledi.
"Biliyorum sevdiklerinizden uzaktasınız ancak askerlik fedakarlık, özveri ve sorumluluk mesleğidir. Bizler vatanın bu kutsal köşesinde vazifemizi layıkıyla yaptıkça aziz Türk milleti bizimle gurur duymaktadır." diyen Arıkanoğlu, askerlerin ve ailelerinin bayramını kutladığını ifade etti.
Daha sonra askerlere bayram şekeri ve baklava ikramı yapıldı.
Mevzide gözetleme yapan komandolarla da bayramlaşan Arıkanoğlu, onlara da baklava ve şeker ikram etti.
Arıkanoğlu, mevzide görev yapan Berkan Avcı'ya ailesiyle bayramlaşıp bayramlaşmadığını sordu.
Bayramlaşamadığını belirten Avcı, Arıkanoğlu'nun izniyle Manisa'daki ailesini telefonla arayarak bayramlaştı.
Üs bölgesinden Anadolu Ajansı aracılığıyla ailelerinin bayramını kutlayan askerler, memleketlerine ve tüm vatandaşlara selam gönderdi.
Piyade Komando Yüzbaşı Mahmut Durmaz da sorumluluk bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğüne yönelecek tehditlere karşı gerekli tedbirleri almak maksadıyla operasyonel faaliyet icra ettiklerini aktardı.
Tabur olarak ağırlıkla Gabar, Bestler Dereler ve Cudi bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik yoğun ve başarılı faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Durmaz, "İcra edilen tüm faaliyetlerde yüce Türk milletinin destek ve dualarını arkasında hisseden taburumuz, verilen her türlü görevi üstün vazife anlayışıyla yerine getirmektedir. Kahraman Türk ordusunun seçkin birliklerinden birisi olan 1. Komando Taburu, yurt içinde ve yurt dışında verilecek her türlü göreve daima hazırdır." ifadelerini kullandı.
- "Yüce Türk milletinin bayramı kutlu olsun"
Piyade sözleşmeli er Semih Yorulmaz, bayramda görevlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi.
"Bu mübarek bayram gününde her ne kadar ailemden uzak olsam da şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın birlik ve beraberliği için görev yapmanın düşüncesiyle mutlu ve gururluyum. Bayramlar birlik ve beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğin temeli de aile olmaktan gelir. Görev yaptığım üs bölgemde komutanlarım ve silah arkadaşlarımla bir aileyiz." ifadelerini kullanan Yorulmaz, ailesi ve şehit aileleri ile gaziler başta olmak üzere tüm milletin bayramını kutladığını dile getirdi.
Ailesinin İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığını belirten Yorulmaz, "Annem, ağabeyim ve dedemin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beni merak etmesinler. Burada vatan nöbetindeyim." dedi.
Askerlerden İsmail Akçay, komutanları ve silah arkadaşları ile bayramlaştığını, bayramda vatan için görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Akçay, "Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere yüce Türk milletinin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum