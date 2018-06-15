"Gabar Kartalları" bayramda vatan nöbetinde

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Şırnak'ta Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinin güvenliğini sağlayan kahraman komandolar, Ramazan Bayramı'nda da milletin huzur ve güvenliği için vatan nöbeti tutuyor.

Teröristleri tespit etmek için Türk savunma sanayi devi Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe - Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi kullanılırken, bölgedeki Kale Tepe Üs Bölgesi'nde de MK-19 otomatik bomba atar, tek atışta hedefi bin 400 metreden vurabilen keskin nişancı silahı Accuracy, 12,7 milimetre uçaksavar, 120 milimetrelik havan, PKMS makineli tüfek ve milli piyade tüfeği MPT-76 ile üs bölgelerinin güvenliği sağlanıyor.

Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha eden komandolar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruyor.

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı ustalıkla kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Mevzide gözetleme yapan komandolarla da bayramlaşan Arıkanoğlu, onlara da baklava ve şeker ikram etti.

"Biliyorum sevdiklerinizden uzaktasınız ancak askerlik fedakarlık, özveri ve sorumluluk mesleğidir. Bizler vatanın bu kutsal köşesinde vazifemizi layıkıyla yaptıkça aziz Türk milleti bizimle gurur duymaktadır." diyen Arıkanoğlu, askerlerin ve ailelerinin bayramını kutladığını ifade etti.

Daha sonra yemekhanede komutanlar ve komandolarla bayramlaşan Yarbay Arıkanoğlu, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nı vazife başında kutladıklarını söyledi.

Fındık Ana Üs Bölgesindeki Mehmetçik ile bayram namazını kılan Tabur Komutanı Piyade Komando Yarbay Mesut Arıkanoğlu, vatan toprağının her karışının kutsal olduğunu belirtti.

Tabur olarak ağırlıkla Gabar, Bestler Dereler ve Cudi bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik yoğun ve başarılı faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Durmaz, "İcra edilen tüm faaliyetlerde yüce Türk milletinin destek ve dualarını arkasında hisseden taburumuz, verilen her türlü görevi üstün vazife anlayışıyla yerine getirmektedir. Kahraman Türk ordusunun seçkin birliklerinden birisi olan 1. Komando Taburu, yurt içinde ve yurt dışında verilecek her türlü göreve daima hazırdır." ifadelerini kullandı.

Piyade sözleşmeli er Semih Yorulmaz, bayramda görevlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Bu mübarek bayram gününde her ne kadar ailemden uzak olsam da şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın birlik ve beraberliği için görev yapmanın düşüncesiyle mutlu ve gururluyum. Bayramlar birlik ve beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğin temeli de aile olmaktan gelir. Görev yaptığım üs bölgemde komutanlarım ve silah arkadaşlarımla bir aileyiz." ifadelerini kullanan Yorulmaz, ailesi ve şehit aileleri ile gaziler başta olmak üzere tüm milletin bayramını kutladığını dile getirdi.

Ailesinin İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığını belirten Yorulmaz, "Annem, ağabeyim ve dedemin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beni merak etmesinler. Burada vatan nöbetindeyim." dedi.

Askerlerden İsmail Akçay, komutanları ve silah arkadaşları ile bayramlaştığını, bayramda vatan için görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Akçay, "Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere yüce Türk milletinin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

