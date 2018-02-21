Gabon iç borcunu kapatacak

ANKARA/ Orta Afrika ülkesi Gabon'un yerel şirketlere olan 400 milyar frank CFA (yaklaşık 2,6 milyar Türk lirası) borcunu kapatmak için harekete geçtiği bildirildi.

Gabon Cumhuriyeti Genel Borç Müdürü Hugues Mbadinga, basına yaptığı açıklamada, "Hükümet, kamu sektörünün güvenini yeniden kazanmak ve ülkenin ekonomisi için yeni bir başlangıç yapmak adına 177 yerel şirkete olan borcunu kapatacak." ifadelerini kullandı.

Ödemenin iki aşamada yapılacağını aktaran Mbadinga, ilk adımda şirketlere olan borçtan 160 milyar frank CFA'nın (yaklaşık 1,014 milyar Türk lirası) nakit, kalan kısmının ise devlete borçlu bankalarca ödeneceğini belirtti.

Öte yandan, ülkedeki 80 büyük şirketi bünyesinde barındıran İşverenler Konsey Başkanı Francis Evona, ödemenin hangi şirketleri kapsayacağının açıklanmaması nedeniyle kaygı duyduklarını dile getirdi.

Gabon'da ihracatın yüzde 80'ini petrol, gayrisafi milli hasılasının yarısına yakınını da petrol gelirleri oluşturuyor. Ülkede, geçen yıl günde ortalama 230 bin varil petrol üretilmişti.