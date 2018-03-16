Gabon'da üst düzey bürokratlara yolsuzluk soruşturması

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yolsuzlukla suçlanan eski bakan ve üst düzey bürokratların yargılanmasına başlandı.
Başkent Libreville'deki Özel Ceza Mahkemesinde (CCS), hakim Paulette Ayo Akoly'nin başkanlığında yapılan duruşma ulusal televizyon kanalından canlı olarak yayınlandı.
Eski Ekonomi Bakanı Magloire Ngambia, Çalışma ve İnşaat Koordinasyon Birimi Başkanı Blaise Wada ile birçok üst düzey bürokrat, yaklaşık 7 milyon dolarlık kamu fonunu zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.
İddia makamı, Ocak 2017'de başlatılan "Mamba Operasyonu" kapsamında tutuklanan sanıklara, sorumluluklarındaki projelere ait parayı zimmetlerine geçirdikleri ve banka hesaplarındaki paranın haksız kazançla elde edildiği suçlamalarını yöneltti.
Sanıklardan Wada, kişisel hesabındaki paranın farklı birçok işin yapılmasından elde edilen gelirler olduğunu öne sürdü.
Hakim Akoly, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle ek süre vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.
Diğer sanıklardan eski Petrol Bakanı Etienne Ngoubou'nun 2 ay sonra hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
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