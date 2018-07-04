Gabon'da yönetimde küçülmeye gidildi

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun cumhurbaşkanlığı personelinin neredeyse yarısını işten çıkardığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 21 Haziran'da açıklanan devletin küçülmesi planı kapsamında alınan önlemler gereği, Bongo cumhurbaşkanlığı görevlilerin yüzde 40'ının görevine son verdi.

Bakanlardan da 40 kişilik üst düzey bürokratlarının 16 kişiye indirmesi istenirken, "business class" uçuşlar sadece bakanlara tahsis edildi.

Ayrıca, kamu hizmeti için 30 milyon CFA frankı (240 bin Türk lirası) üzerinde maliyetli araçlar alınması yasaklandı.

