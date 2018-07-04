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Gabon'da yönetimde küçülmeye gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, cumhurbaşkanlığı personelinin yüzde 40'ının görevini sonlandırdı - Bakanlıklardan, 40 kişilik üst düzey bürokratların sayısının 16'ya indirmesi istendi

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun cumhurbaşkanlığı personelinin neredeyse yarısını işten çıkardığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 21 Haziran'da açıklanan devletin küçülmesi planı kapsamında alınan önlemler gereği, Bongo cumhurbaşkanlığı görevlilerin yüzde 40'ının görevine son verdi.

Bakanlardan da 40 kişilik üst düzey bürokratlarının 16 kişiye indirmesi istenirken, "business class" uçuşlar sadece bakanlara tahsis edildi.

Ayrıca, kamu hizmeti için 30 milyon CFA frankı (240 bin Türk lirası) üzerinde maliyetli araçlar alınması yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gabon Küçülme

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