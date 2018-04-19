GABON'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ(1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Afrika ülkesi Gabon'da bulunan okulunda görevli oldukları iddiasıyla MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve “Uluslararası casusluk yapma" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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