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Gabon'dan getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 07:19 | Son Güncelleme

Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA - Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA - Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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