GABON'DAN GETİRİLEN ŞÜPHELİLER İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI 

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonla Afrika ülkesi Gabon'dan getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 3 kişinin hakimlik sorgusu devam ediyor. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerden Adnan Demirönal'ın FETÖ'nün Gabon "ülke imamı", şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ'nün Gabon "ülke hadimi", şüpheli İbrahim Akbaş'ın ise FETÖ'nün Gabon'daki okulunda örgüt yöneticiliği yaptığı iddia edildi. Sevk yazısında FETÖ'nün 160 ülkede 400 okulunun olduğu, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin tespit edildiği ve tüm şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve “Uluslararası casusluk yapma" suçundan tutuklanmaları talep edildi.

“3 ŞÜPHELİNİN DE BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ 'nün Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi. Şüphelinin, örgütün kendi jargonunda “Hicret" görevi kapsamında FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon'da bulunanan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı ifade edildi. Şüphelinin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 24 bin TL para yatırdığı tespiti yer aldı. Şüpheli Özpınar'ın adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığı da belirtildi.