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"Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İş Sanat'ta bu akşam gerçekleştirmesi planlanan konser, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ta bu akşam gerçekleştirmesi planlanan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konserinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sezonun son konseri olan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 60 kişi şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gabriela Montero ve Scottish Ensemble milli yas

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