"Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ta bu akşam gerçekleştirmesi planlanan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konserinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sezonun son konseri olan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 60 kişi şehit olmuştu.

