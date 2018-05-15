"Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ta bu akşam gerçekleştirmesi planlanan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konserinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sezonun son konseri olan "Gabriela Montero ve Scottish Ensemble" konseri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal edildi.
İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 60 kişi şehit olmuştu.
Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?
Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!
Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması
Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum