GALATA KULESİ RENGARENK...

İstanbul DHA

2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtımı için Galata Kulesi’nde yapılan video mapping gösterisi büyük ilgi çekti. Görsel şov çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Video mapping gösterisi

