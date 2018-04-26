Galata Kulesi, video mappingle renklendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gençlik Festivali (İGF) tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.
Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle üçüncüsü düzenlenecek festivalin tanıtımı için Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi düzenlendi.
Saat 21.00'da başlayan ve tarihi kulenin duvarlarına yapılan görsel şov, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Gösteriyi ilgiyle izleyenler anı ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptı. Gösteri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.
Gösteri 10 gün boyunca 21.00 ile 24.00 saatleri arasında izlenebilecek.
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