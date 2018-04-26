GALATA KULESİ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA)
İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi ilgi çekmeye devam ediyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.
Bu yıl, 3'ncüsü yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali'nde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve e-oyunların da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. 2-6 Mayıs tarihinde yapılacak olan festivalin tanıtımı amacıyla tarihi Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Işık ve renk oyunlarını keyifle izleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için de cep telefonlarıyla kayıt yaptılar. Gösteri, 10 gün boyunca, 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.
VİDEO MAPPİNG
Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonların geniş ekrana verilmesiyle oluşan görsel şölen. Yapılan animasyona belli bir perspektif verilerek 3d algısı oluşturuluyor.
Görüntü Dökümü:
---------------------
Galata Kulesinden görüntü
Geri sayım
Video Mappingin başlaması
Galata kulesi önünde toplananlar
Gösteriyi izleyenler
Cep telefonu ile fotoğraf ve video çekenler
Genel ve detaylar
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum