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Galatasaray Adası yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.

Galatasaray Adası yıkılıyor

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’ya gitti. Geçtiğimiz haftalarda Ada’daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı. Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada’ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yeniden Ada’da…


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Adası istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yıkmak için yaz mevsimini mi buldunuz uyanıklar ?Yapılmasına niye izin verdiniz zamanında?Amaç,GS düşmanlığı mı yoksa?
ibb yani başakşehir şamp. kaçınca cimbomdan intikam aldı
ÇOK GÜZEL BİNA DİKİLİR ORAYA 1+1 NE GÜZEL OLUR.
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