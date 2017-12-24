Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

1Geçtiğimiz haftaki yenilgiden sonra teknik direktör değişikliği ve seçim kararı alan Galatasaray’da Fatih Terim yuvaya döndü. Gözler de Fatih Terim ile çıkılacak ilk maç olan Galatasaray Göztepe karşılaşmasındaydı. Galatasaray maçın daha başında penaltı ile geriye düşmesine rağmen 3 golle geri döndü ve 3 puanı aldı.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray bu maçta 3 puan alarak 33 puan ile ikinci sıraya yerleşti. Sarı Kırmızılıları aynı puanlı Fenerbahçe takip ediyor. Ligin üst sıralarında kıyasıya mücadel devam ediyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.

Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR:

90' Takımını hızla kontra atağa çıkaran Ghilas, ceza alanına girmeden pasını çıkardı. Muslera'nın önde olduğunu gören Scarione gelişine aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

90' BETO ÇIKARDI! Hızla ceza alanına giren Feghouli'nin topuk pasıyla topu alan Yasin yakın mesafeden çok sert vurdu, açıyı iyi kapatan Beto mutlak golü önledi.

90' Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90' Scarione'yle yaşadığı ikili mücadele sırasında sakatlanan Fernando sedyeyle sahayı terk etti. Sinan Gümüş oyunda...

89' Fernando için sedye de sahaya çağrıldı. Brezilyalı futbolcu oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

88' Galatasaray'da Fernando rakibiyle girdiği ikili mcücadele sonrası bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

87' Maçta son bölüme girilirken Galatasaray kontrolü tamamen Göztepe'ye bıraktı.

86' Galatasaraylı taraftarlar 3-1'lik üstünlüğüy coşkulu tezahüratlarla kutlamaya başladı.

85' Jahovic'in ceza alanı dışından sert şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

84' Orta alandan gönderilen uzun topu Gomis savunma arkasında kontrol etti ancak Fransız oyuncu için ofsayt bayrağı havadaydı.

82' Göztepe'de Yoan Gouffran yerini Nabil Ghilas'a bıraktı.

82' Göztepe'de Yoan Gouffran yerini Nabil Ghilas'a bıraktı.

80' Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğü sürüyor.

79' Muslera'nın önde olduğunu gören Selçuk Şahin orta sahadan kaleyi denedi. Hızla kalesine dönen Muslera topun sahibi oldu.

78' BÜYÜK FIRSAT! Göztepe gole çok yaklaştı. Jahovic'in sağdan gönderdiği pasta altı pasın hemen önünde bomboş kalan Scarione gelişine vurdu, top yandan dışarı gitti.

77' Galatasaray'da Belhanda yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

75' TEHLİKE! Savunmadan gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Feghouli, sağ kanattan içeri sokuldu ve pasını çıkardı. Bu sırada Göztepe defansının ters dokunuşunda kaleci Beto topu son anda uzaklaştırdı.

74' Halil Akbunar'ın sağ kanattan şık ortasına kale alanı içinde Jahovic kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

73' Galatasaray üçüncü golün ardından biraz geriye çekildi. Göztepe ikinci gol için pozisyon arıyor.

72' Göztepe'de Andre Castro, rakip ceza alanında Serdar Aziz'le yaşadığı itiş kakış sonrası sarı kart gördü.

71' Maicon bu sezon ligdeki beşinci golünü kaydetti.

70' MAICON NEFİS ATTI! Serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, inanılmaz bir şut çıkardı ve top, 90'dan ağlara gitti: 3-1

69' Maicon ve Ndiaye topun başında. Kritik bir an olabilir.

68' Galatasaray atağında Gomis, ceza alanının hemen dışında Peybernes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip hafif sağ çaprazdan, çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

67' Türk Telekom Stadyumu'nda 45.907 biletli seyircinin bu mücadeleyi tribünlerden takip ettiği açıklandı.

66' Bir zorunlu değişiklik de Göztepe'den! Sakatlanan Tanju Kayhan'ın yerine Leo Schwechlen oyunda...

65' Göztepe'de Tanju Kayhan top ayağındayken bir anda duraksadı ve kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

64' @Optacan: Yasin Öztekin Süper Lig'de iç sahada forma giydiği son üç maçta üç gole katkıda bulundu (iki gol ve bir asist).

62' Galatasaray tribünleri üstünlük golüyle birlikte desteği artırdı. Tribünlerde güzel görüntüler var.

61' Karşılaşmanın son yarım saatine Galatasaray'ın üstünlüğüyle giriliyor.

59' Galatasaray kulübesindeki Koray Günter, şiddetli itirazları sonrası sarı kart gördü.

59' Belhanda'nın nefis pasıyla savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza alanına girdiği anda Sabri'yle yaşadığı ikili mücadelede yerde kaldı. Hakemin devam kararı verdiği bu pozisyon sonrası Galatasaray kulübesi adeta çıldırdı.

58' Galatasaray oyunu tamamen Göztepe yarı alanına yıktı. Konuk ekip kendi yarı alanını geçmekte zorlanıyor.

57' Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Rotman yerini Scarione'ye bıraktı.

57' Göztepe'de Rotman, Yasin'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

56' TEHLİKE! Sağ kanattan Linnes'in ortasında Gomis'in göğsünden seken topa Yasin Öztekin dönerek voleyi vurdu, Beto'nun müdahale edemediği top direğin dibinden auta çıktı.

54' Yasin Öztekin bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

53' GOL! Feghouli'nin sağdan ortasına penaltı noktası üzerinde gerilerden adeta uçarak gelen Yasin Öztekin sol köşeye doğru nefis bir kafa vuruşu yaptı ve Beto'yu avladı: 2-1

52' GOMIS YİNE KAÇIRDI! Belhanda'nın nefis ara pasıyla Feghouli ceza alanı içinde son çizgiye indi. Onun ön direğe yerden çıkardığı topa Gomis vurdu ancak bir kez daha çerçeveyi tutturamadı. Aut...

51' Galatasaray ikinci yarıya yoğun bir baskıyla başladı.

50' Ndiaye'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

49' BOŞ KALEYE ATAMADI! Sağ kanattan Yasin Öztekin'in sert ortasında kaleciyi geçen topa arka direkte bomboş kalan Gomis kafayı vurdu, top üstten auta gitti. Bu arada öncesinde bayrak da havadaydı.

48' Galatasaray'da Feghouli bir sakatlık yaşıyor. Oyun onun tedavisi için duraklıyor.

47' Gomis'in pasıyla Denayer sol kanattan ceza alanına girdi ancak onun ortasında top doğrudan aut çıktı.

46' Türk Telekom Stadyumu'nda ikinci yarı başladı!