Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

1Geçtiğimiz haftaki yenilgiden sonra teknik direktör değişikliği ve seçim kararı alan Galatasaray’da Fatih Terim yuvaya döndü. Gözler de Fatih Terim ile çıkılacak ilk maç olan Galatasaray Göztepe karşılaşmasındaydı. Galatasaray maçın daha başında penaltı ile geriye düşmesine rağmen 3 golle geri döndü ve 3 puanı aldı.
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray bu maçta 3 puan alarak 33 puan ile ikinci sıraya yerleşti. Sarı Kırmızılıları aynı puanlı Fenerbahçe takip ediyor. Ligin üst sıralarında kıyasıya mücadel devam ediyor.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.
Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR:
90' Takımını hızla kontra atağa çıkaran Ghilas, ceza alanına girmeden pasını çıkardı. Muslera'nın önde olduğunu gören Scarione gelişine aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
90' BETO ÇIKARDI! Hızla ceza alanına giren Feghouli'nin topuk pasıyla topu alan Yasin yakın mesafeden çok sert vurdu, açıyı iyi kapatan Beto mutlak golü önledi.
90' Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
90' Scarione'yle yaşadığı ikili mücadele sırasında sakatlanan Fernando sedyeyle sahayı terk etti. Sinan Gümüş oyunda...
89' Fernando için sedye de sahaya çağrıldı. Brezilyalı futbolcu oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.
88' Galatasaray'da Fernando rakibiyle girdiği ikili mcücadele sonrası bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri sahaya davet edildi.
87' Maçta son bölüme girilirken Galatasaray kontrolü tamamen Göztepe'ye bıraktı.
86' Galatasaraylı taraftarlar 3-1'lik üstünlüğüy coşkulu tezahüratlarla kutlamaya başladı.
85' Jahovic'in ceza alanı dışından sert şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
84' Orta alandan gönderilen uzun topu Gomis savunma arkasında kontrol etti ancak Fransız oyuncu için ofsayt bayrağı havadaydı.
82' Göztepe'de Yoan Gouffran yerini Nabil Ghilas'a bıraktı.
82' Göztepe'de Yoan Gouffran yerini Nabil Ghilas'a bıraktı.
80' Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğü sürüyor.
79' Muslera'nın önde olduğunu gören Selçuk Şahin orta sahadan kaleyi denedi. Hızla kalesine dönen Muslera topun sahibi oldu.
78' BÜYÜK FIRSAT! Göztepe gole çok yaklaştı. Jahovic'in sağdan gönderdiği pasta altı pasın hemen önünde bomboş kalan Scarione gelişine vurdu, top yandan dışarı gitti.
77' Galatasaray'da Belhanda yerini Selçuk İnan'a bıraktı.
75' TEHLİKE! Savunmadan gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Feghouli, sağ kanattan içeri sokuldu ve pasını çıkardı. Bu sırada Göztepe defansının ters dokunuşunda kaleci Beto topu son anda uzaklaştırdı.
74' Halil Akbunar'ın sağ kanattan şık ortasına kale alanı içinde Jahovic kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
73' Galatasaray üçüncü golün ardından biraz geriye çekildi. Göztepe ikinci gol için pozisyon arıyor.
72' Göztepe'de Andre Castro, rakip ceza alanında Serdar Aziz'le yaşadığı itiş kakış sonrası sarı kart gördü.
71' Maicon bu sezon ligdeki beşinci golünü kaydetti.
70' MAICON NEFİS ATTI! Serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, inanılmaz bir şut çıkardı ve top, 90'dan ağlara gitti: 3-1
69' Maicon ve Ndiaye topun başında. Kritik bir an olabilir.
68' Galatasaray atağında Gomis, ceza alanının hemen dışında Peybernes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip hafif sağ çaprazdan, çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
67' Türk Telekom Stadyumu'nda 45.907 biletli seyircinin bu mücadeleyi tribünlerden takip ettiği açıklandı.
66' Bir zorunlu değişiklik de Göztepe'den! Sakatlanan Tanju Kayhan'ın yerine Leo Schwechlen oyunda...
65' Göztepe'de Tanju Kayhan top ayağındayken bir anda duraksadı ve kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.
64' @Optacan: Yasin Öztekin Süper Lig'de iç sahada forma giydiği son üç maçta üç gole katkıda bulundu (iki gol ve bir asist).
62' Galatasaray tribünleri üstünlük golüyle birlikte desteği artırdı. Tribünlerde güzel görüntüler var.
61' Karşılaşmanın son yarım saatine Galatasaray'ın üstünlüğüyle giriliyor.
59' Galatasaray kulübesindeki Koray Günter, şiddetli itirazları sonrası sarı kart gördü.
59' Belhanda'nın nefis pasıyla savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza alanına girdiği anda Sabri'yle yaşadığı ikili mücadelede yerde kaldı. Hakemin devam kararı verdiği bu pozisyon sonrası Galatasaray kulübesi adeta çıldırdı.
58' Galatasaray oyunu tamamen Göztepe yarı alanına yıktı. Konuk ekip kendi yarı alanını geçmekte zorlanıyor.
57' Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Rotman yerini Scarione'ye bıraktı.
57' Göztepe'de Rotman, Yasin'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
56' TEHLİKE! Sağ kanattan Linnes'in ortasında Gomis'in göğsünden seken topa Yasin Öztekin dönerek voleyi vurdu, Beto'nun müdahale edemediği top direğin dibinden auta çıktı.
54' Yasin Öztekin bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.
53' GOL! Feghouli'nin sağdan ortasına penaltı noktası üzerinde gerilerden adeta uçarak gelen Yasin Öztekin sol köşeye doğru nefis bir kafa vuruşu yaptı ve Beto'yu avladı: 2-1
52' GOMIS YİNE KAÇIRDI! Belhanda'nın nefis ara pasıyla Feghouli ceza alanı içinde son çizgiye indi. Onun ön direğe yerden çıkardığı topa Gomis vurdu ancak bir kez daha çerçeveyi tutturamadı. Aut...
51' Galatasaray ikinci yarıya yoğun bir baskıyla başladı.
50' Ndiaye'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
49' BOŞ KALEYE ATAMADI! Sağ kanattan Yasin Öztekin'in sert ortasında kaleciyi geçen topa arka direkte bomboş kalan Gomis kafayı vurdu, top üstten auta gitti. Bu arada öncesinde bayrak da havadaydı.
48' Galatasaray'da Feghouli bir sakatlık yaşıyor. Oyun onun tedavisi için duraklıyor.
47' Gomis'in pasıyla Denayer sol kanattan ceza alanına girdi ancak onun ortasında top doğrudan aut çıktı.
46' Türk Telekom Stadyumu'nda ikinci yarı başladı!
45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
44' Galatasaray'da bu kez Fernando, Halil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören isim oldu...
43' Galatasaray'da bu kez de Ndiaye bir sakatlık yaşıyor. Ancak onun durumu Rodrigues'e oranla daha iyi görünüyor.
42' Göztepe çok etkili geldi. Halil'in sol kanattan içeri kestiği topa Jahovic kale önünde iyi hareketlendi ancak dokunamadı.
41' Galatasaray'da zorunlu değişiklik! Sakatlanan Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.
39' Oyun şimdi durdu. Hakem, Garry Rodrigues'in yanına gitti. Kenarda Yasin Öztekin oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
38' Oyun durmayınca güçlükle ayağa kalkan Rodrigues, kenara değişiklik işareti yapıyor.
37' Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Garry Rodrigues topsuz alanda kendini yere bıraktı.
36' Tabelada "35." dakikayı gören Göztepeliler, deplasman tribününde telefonlarının ışıklarıyla müthiş bir şova imza atıyor.
35' Göztepe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pasa doğru havalandırılan topu Muslera tokatladı.
34' Galatasaray'da Maicon, Halil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
33' Sağ taç çizgisi önünde Maicon'la Halil arasındaki ikili mücadele sonrası bir kez daha Göztepe lehine faul kararı çıkınca Fatih Terim kulübede adeta çıldırdı.
32' Göztepe lehine üst üste çalınan faul kararları sonrası Fatih Terim ve Galatasaray taraftarları hakeme tepki gösterdi.
31' @Optacan: Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk yarısında gol attığı sekiz maçta yenilmedi (7G 1B).
30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi 1-1'lik eşitlikle geçiliyor. Galatasaray oyun anlamında daha üstün görünen taraf...
29' Galatasaray baskıyı yine artırdı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içinde Sabri'ye yapılan faul sonrası top Göztepe'ye geçti.
27' MUTLAK GOL KAÇTI! Ceza sahası sol çaprazında topu alan Rodrigues, içeride bomboş durumdaki Gomis'i gördü. Gomis kale önünde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, Beto inanılmaz bir kurtarışa imza attı.
26' Galatasaray taraftarı beraberlik golünden sonra coşkuyu artırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına müthiş bir destek veriyor.
25' Göztepe tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Konuk ekip uzun süredir kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
24' AZ FARKLA! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Garry Rodrigues, çaprazdan şık bir plase yolladı. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
23' 14 golle krallık yarışını önde götüren Bafetimbi Gomis, Rodrigues'e attırdığı golle asist sayısını dörde çıkardı.
22' SELÇUK VURDU! Sağ kanattan Sabri'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından Selçuk Şahin gelişine vurdu, Muslera soluna yattı ve topu kontrol etti.
20' Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Rodrigues ilk golünü Trabzonspor ağlarına yollamıştı.
19' GOL! Gomis'le üst üste iki nefis duvar pası yaparak ceza alanına giren Garry Rodrigues, karşı karşıya pozisyonda şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-1
18' Faul düdüklerinin sayısı bu dakikada oldukça arttı. Oyun sık sık kesilmeye başladı.
17' @Optacan: Süper Lig gol krallığında son durum: Bafetimbi Gomis - 14, Adis Jahovic - 14, Burak Yılmaz - 14, Vagner Love - 10, Khalid Boutaib - 9, Umut Bulut - 9
16' Kalesinde golü gören Galatasaray kontrolü tamamen eline aldı.
15' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası üst üste içeriye doldurulan toplarda Beto yumruklarıyla tehlikeyi önledi.
14' Denayer'in pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Rodrigues kale alanına doğru pasını çıkardı, Göztepe savunması son anda araya girdi.
13' Adis Jahovic bu sezon Süper Lig'deki 14. golünü kaydetti.
12' Golle birlikte maçın temposu da arttı. Galatasaray eşitlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.
11' BETO NEFİS ÇIKARDI! Göztepe savunmasındaki hata sonrası topu alan Gomis, penaltı noktasının gerisinden yerden sert vurdu. Kaleci Beto topu güçlükle çeldi.
10' Göztepe bu sezon penaltıdan 7, duran toplardan 17. golünü buldu.
9' GOL! Penaltıda topun başına geçen Jahovic, sağ alt köşeye yerden şık bir vuruş yaptı ve Muslera'yı avladı: 0-1
8' PENALTI! Sabri'nin pasıyla ceza alanında topu alan Andre Castro, sağ çaprazda rakibinden sıyrılmak isterken Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
8' Fernando Muslera, penaltı kararı sonrası yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
7' Maç beklenenden düşük tempoyla başladı. Özellikle Göztepe ön alanda yaptığı baskıyla Galatasaray'ın rahat çıkmasına engel oluyor.
5' Ndiaye'nin pasıyla Linnes sağ kanattan ortasını yaptı, savunma topu karşıladı.
4' İki takım da maça oldukça kontrollü başladı.
3' Maçtaki ilk şut Feghouli'den geldi. Cezayirli oyuncu uzak mesafeden sert vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.
2' Galatasaray savunmada yaptığı hazılık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
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