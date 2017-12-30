Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı.
Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."
(AA)
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum