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Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 19 dakika önce

- Beşinci sandık sonunda Dursun Özbek 522, Mustafa Cengiz 381 oya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Galasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, ilk 5 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan ilk 5 sandık sonunda başkan adaylarından Dursun Özbek 522, Mustafa Cengiz ise 381 oya ulaştı.

Toplam 943 oyun kullanıldığı ilk 5 sandıkta 5 beyaz liste, 35 de geçersiz oy çıktığı aktarıldı.

(AA)

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