Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi

İSTANBUL (AA) - Galasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, ilk 5 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan ilk 5 sandık sonunda başkan adaylarından Dursun Özbek 522, Mustafa Cengiz ise 381 oya ulaştı.
Toplam 943 oyun kullanıldığı ilk 5 sandıkta 5 beyaz liste, 35 de geçersiz oy çıktığı aktarıldı.
(AA)
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